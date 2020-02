Liberté et indépendance des médias : E.H Abyaba fait son serment

Une rencontre entre le ministre en charge du secteur de la communication, le « porte-parolat » faisant foi, et le syndicat national de la presse a eu lieu à Rabat. E.H. Abyaba s’est engagé à défendre les médias et leur liberté. Faut-il le croire sur parole ?

Le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, a souligné, mardi à Rabat, l’importance de consacrer la liberté et l’indépendance des médias, ainsi que de renforcer les structures du secteur de la Communication.

Recevant une délégation du syndicat national de la presse marocaine (SNPM), E.H. Abyaba a relevé la nécessité de déployer davantage d’efforts afin de trouver les solutions adéquates aux problématiques liées au secteur, plaidant pour l’adoption d’une approche participative impliquant son département et l’ensemble des professionnels du secteur, indique un communiqué du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont mis en avant l’importance de renforcer leur coopération en vue de mettre à niveau, d’organiser et de modernisation le secteur, insistant sur l’importance d’augmenter la subvention destinée aux entreprises de presse pour répondre aux attentes des professionnels, de s’intéresser davantage à la question de la formation et la formation continue et de développer la presse régionale pour accompagner la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée, ainsi que de renforcer l’arsenal juridique régissant ce secteur, ajoute le communiqué.

N.B : Cette rencontre interpelle à plus d’un titre. D’abord en ce qui concerne la pertinence d’un dialogue engagé avec une structure qui est loin d’être aussi représentative qu’elle le prétend. Ensuite en terme de soutien de l’Etat apporté aux divers supports médiatiques, un soutien dont le secret de la géométrie variable reste méconnu de tous en l’absence d’une bonne gouvernance. Et last but not least, l’appui aux supports régionaux reste le parent pauvre de la politique de soutien telle qu’elle est déployée depuis le départ… Faut-il prendre les paroles du ministre au sérieux lorsque le dialogue tourne vite au monologue faute de vis-à-vis crédibles ?