L’immigration met le feu aux relations entre Paris et Rome: Tria fait faux bond à Le Maire…

Le ministre italien de l’Économie annule sa rencontre avec son homologue français sur fond de polémique entre la France et l’Italie sur les migrants de l’Aquarius, d’après un message du ministère de l’Économie publié sur Twitter.

La rencontre entre le ministre italien de l’Économie Giovanni Tria et son homologue français Bruno Le Maire, qui devait avoir lieu mercredi à Paris, n’aura pas lieu sur décision de G.Tria, a annoncé le ministère italien sur Twitter.

«Le ministre Giovanni Tria a annulé sa rencontre avec le ministre français de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire», a indiqué le ministère tout en confirmant les entretiens entre M.Tria et son homologue allemand Olaf Scholz prévus pour jeudi à Berlin.

B. Le Maire a déploré que son homologue italien Giovanni Tria ait annulé sa visite à Bercy. Cette visite «a été annulée à la demande des Italiens et nous le regrettons», a-t-il indiqué dans une déclaration transmise à la presse, avant d’espérer que cette rencontre puisse avoir lieu «très vite».

Les entretiens entre Tria et Le Maire auraient dû porter sur de nombreux sujets dans la perspective du conseil européen prévu pour les 28 et 29 juin.

A rappeler que le Président Macron avait dénoncé, mardi 12 juin, l’attitude «cynique» et «irresponsable» de l’Italie, qui a refusé d’accueillir le bateau Aquarius appartenant à l’ONG française SOS Méditerranée, avec 629 migrants à bord, plus de 24 heures après son appel de détresse. En foi de quoi, le ministère italien des Affaires étrangères a convoqué mercredi l’ambassadeur de France. De plus, le ministre italien de l’Intérieur Matteo Salvini a exhorté l’Hexagone à s’excuser officiellement sous peine d’annuler la rencontre prévue le 15 juin à Paris entre le Premier ministre Giuseppe Conte et E Macron. Le ministère français des Affaires étrangères s’est dit prêt mercredi à coopérer avec Rome.

L’évolution du dossier immigration en Europe a fait tomber plusieurs masques. Ainsi, on apprend que le chancelier autrichien Sebastian Kurz a annoncé l’intention des ministres autrichien, allemand et italien de l’Intérieur de créer un «axe» pour lutter contre l’immigration clandestine, alors que les Européens se déchirent sur la question. «Je suis heureux de la bonne coopération que nous voulons bâtir entre Rome, Vienne et Berlin» dans ce domaine, a déclaré le chancelier autrichien Sebastian Kurz, ce 13 juin à l’issue d’une rencontre avec le ministre allemand de l’Intérieur, Horst Seehofer. «A notre avis il faut un axe des volontaires dans la lutte contre l’immigration illégale», a ajouté Sebastian Kurz.