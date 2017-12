L’Inde, une puissance économique qui monte: Au profit d’une caste…

Fort de ses 1,3 milliard d’habitants, l’Inde est en train de se tailler une place à la mesure de ses ambitions, après une croissance moyenne de 7% depuis 20 ans. L’économie s’est libéralisée, et les secteurs miniers, la construction automobile ou les services informatiques ont servi de moteur et fait exploser la consommation.

L’économie indienne devrait arriver à la cinquième place mondiale en 2018 et dépasser d’un coup celles de la France et du Royaume-Uni. L’étude du cabinet anglais qui révèle cette information compare les revenus en dollars de ces économies. Cette montée de l’Inde était attendue, étant donné son rythme soutenu de croissance depuis plus d’une décennie. Mais le problème demeure que cette richesse n’est pas redistribuée équitablement.

Mais il y a une part d’ombre : un Indien sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Et dans le haut du panier, 10% de la population détient plus de la moitié des richesses du pays. Il s’agit là d’inégalités plus marquées qu’en Chine, par exemple. L’Inde n’arrive pas à redistribuer ces richesses : il faut dire qu’à peine 7% des Indiens majeurs paient des impôts sur le revenu, l’un des taux les plus bas du monde. Et les dépenses publiques dans la santé et l’éducation sont insuffisantes, ce qui fait que les plus pauvres épuisent leurs économies quand ils tombent malades et que l’école publique est trop mal en point pour leur permettre de gravir les échelons.