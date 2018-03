L’instabilité au Mali vu par le Gl F. Lecointre: Du sang et des larmes pour 1O ans au moins

Les problèmes sécuritaires au Mali ne peuvent pas être réglés « en moins de 10 à 15 ans », a estimé le chef d’état-major des armées françaises lors d’une récente audition parlementaire, tout en rejetant l’idée d’un « enlisement » des forces françaises au Sahel. « Je ne pense pas qu’il soit possible de régler le problème au Mali en moins de 10 à 15 ans, si tant est que nous le puissions », a déclaré le général François Lecointre fin février devant la commission défense de l’Assemblée nationale. « Cette durée fut celle de notre engagement dans les Balkans, en Côte d’Ivoire ou en Afghanistan », rappelle-t-il tout en rappelant que sa tâche « consiste à expliquer au politique, qui demande un résultat rapide et facilement identifiable conforme au rythme de la vie démocratique, que seul le temps long produit des résultats durables en géopolitique et dans le domaine militaire ».

Quelque 4.000 soldats français sont déployés depuis 2014 au Sahel dans la cadre de l’opération anti-djihadiste Barkhane, qui a succédé à l’opération Serval déclenchée au Mali en 2013.

Bien que depuis 2013 les groupes liés à Al-Qaïda aient été dispersés et en grande partie chassés du nord du Mali, des zones entières du pays échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l’ONU (Minusma), régulièrement visées par des attaques. Pas plus tard que Jeudi dernier, cinq soldats français ont été légèrement blessés par des tirs contre le camp de la Minusma et de Barkhane à Kidal (nord). Fin février, deux soldats français ont été tués et un blessé dans le nord-est du pays dans l’explosion d’une mine artisanale, portant à 22 le nombre de militaires français morts dans le Sahel depuis 2013.

Pour tenter de lutter plus efficacement contre les groupe djihadistes, cinq États de la région (Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger et Tchad) ont mis sur pied la force du G5 Sahel, qui devrait compter 5.000 soldats d’ici à la mi-2018, et qui bénéficie sur le terrain de l’appui des forces armées françaises.

A rappeler aussi que le Premier ministre malien Soumeylou Boubeye Maïga a entamé jeudi une visite dans le nord et le centre du pays qui doit le mener à Kidal, sous contrôle de l’ex-rébellion, une première depuis 2014.

S.B. Maïga est arrivé en milieu de matinée avec sa délégation comprenant huit ministres à Tessalit (nord-est), près de la frontière algérienne. Il était ensuite attendu à Kidal, où une attaque jeudi matin contre le camp de la Mission de l’ONU (Minusma) et de la force française Barkhane a fait cinq blessés légers parmi les militaires français, selon l’état-major des armées à Paris, ainsi que des dégâts matériels. « Je me rendrai à Kidal, où depuis quasiment six ans, il n’y a pas d’administration d’Etat », a expliqué mardi S.B. Maïga, en référence à la rébellion de 2012 dans le nord du Mali. « La meilleure démarche est donc de se rendre sur place, sans arrogance, avec le sens de l’écoute, connaître les attentes urgentes des populations », a-t-il ajouté, sans préciser si la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA, ex-rébellion à dominante touareg) avait fixé des conditions à sa venue.

L’Etat malien n’avait pas repris pied à Kidal depuis des combats en mai 2014 pendant une visite du Premier ministre de l’époque Moussa Mara, qui s’étaient soldés par une lourde défaite de l’armée face aux rebelles. Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda à la faveur de la déroute de l’armée face à la rébellion, d’abord alliée à ces groupes qui l’ont ensuite évincée.