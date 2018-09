Liquidité bancaire : Accentuation du déficit des banques en août

Au cours du mois d’août 2018, le besoin de liquidité des banques s’est accentué par rapport au mois précédent, en relation, particulièrement, avec la hausse de la circulation fiduciaire à l’occasion de la période estivale et d’Aid Al-Adha. Afin de combler l’insuffisance des trésoreries bancaires, Bank Al-Maghrib a augmenté le volume de ses interventions pour l’injection de la liquidité, essentiellement à travers les avances à 7 jours sur appels d’offre, dont le volume moyen s’est établi à un haut niveau de 75,1 Mrds Dh après 61,4 Mrds Dh en juillet, face à une demande des banques qui s’est inscrite en hausse, se situant en moyenne à 76,4 Mrds Dh contre 64,7 Mrds Dh le mois dernier. La Banque Centrale est intervenue, également, à travers les opérations de prêts garantis à 1 an au titre du programme de soutien au financement des TPME dont l’encours s’est établi à 2,8 Mrds Dh à fin août 2018. Quant au taux interbancaire moyen pondéré au jour le jour (TIMPJJ), il a enregistré une évolution volatile au cours du mois d’août 2018. Il s’est inscrit en hausse, passant de 2,27% en début de mois pour atteindre un haut niveau de 2,36% le 17 du mois avant de s’inscrire en baisse et clôturer le mois à 2,29%. Il s’est établi en moyenne à 2,30%, soit le même niveau enregistré le mois précédent. La volatilité du taux interbancaire, quant-à-elle, a augmenté de 1,1 point de base à 3,5 points. S’agissant du volume moyen des transactions interbancaires, il a reculé par rapport au mois dernier de 28,5% à 3,1 Mrds Dh.

