L’Iran abat un drone US: Pour l’heure, Washington encaisse…

En pleine tension avec les États-Unis dans le Golfe, l’Iran a annoncé avoir abattu un drone US ayant violé l’espace aérien du pays non loin du détroit d’Hormuz.

L’Iran a envoyé un «message clair» aux États-Unis, a déclaré le 20 juin Hossein Salami, commandant du Corps des Gardiens de la révolution islamique.

Les Américains qui ont reconnu la perte de leur avion espion encaissent pour le moment.

Téhéran qui a multiplié les alertes faites aux Américains a fini par frapper.

Un drone US a été abattu. L’Iran réagira «avec vigueur contre toute agression». «Nos frontières sont la ligne rouge pour l’Iran et nous réagirons avec vigueur contre toute agression […]. L’Iran ne cherche pas la guerre contre quelque pays que ce soit mais nous sommes tout à fait prêts à défendre l’Iran», a spécifié H. Salami, patron des Pasdarans.

C’est par un communiqué publié sur leur site que les Gardiens de la Révolution ont annoncé avoir abattu un drone de type Global Hawk, volant à haute altitude dans la province de Hormozgan qui borde le détroit stratégique d’Ormuz.

Cette nouvelle escalade intervient une semaine jour pour jour après l’attaque de deux pétroliers en mer d’Oman.

Poussant Washington à accuser rapidement Téhéran d’être à l’origine de l’attaque.

L’armée US a également affirmé que Téhéran avait tenté d’abattre un drone américain le même jour.

L’Iran a démenti être à l’origine de l’attaque contre les deux pétroliers.

Il ne fait pas de doute que l’attaque d’aujourd’hui va aggraver encore les tensions entre Téhéran et Washington, qui a déjà décidé de renforcer sa présence militaire dans la région en envoyant un millier de soldats supplémentaires dont un bataillon de missiles Patriot des avions de surveillance avec ou sans pilote et «d’autres moyens de dissuasion», avait annoncé à Sputnik la porte-parole du Pentagone Rebecca Rebarich.

Dans la zone, des bombardiers B-52 Stratofortress et un porte-avions sont déployés.

A la mi-mai, le Pentagone avait envoyé dans la région un navire de guerre transportant des véhicules, notamment amphibies, et une batterie de missiles Patriot.

Fin mai, Washington avait aussi annoncé le déploiement de 1.500 soldats supplémentaires au Moyen-Orient, invoquant des «menaces persistantes» contre les forces US.

Des appareils de reconnaissance et de surveillance et un escadron de douze avions de chasse renforçaient le dispositif.

Le 1er juin dernier, l’armée US avait mené, au large de l’Iran, des exercices aériens et maritimes, déployant pour l’occasion, un bombardier stratégique B-52 ainsi qu’un porte-avion.

Les forces armées américaines avaient évoqué des «opérations de simulation de frappe» afin d’envoyer «un message clair et indubitable au régime iranien».