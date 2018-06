L’Iran sous pression US: Pas de compromis, assure H. Rohani

Dans une intervention diffusée par la télévision d’Etat, le président iranien Hassan Rohani a appelé à l’unité face aux pressions américaines.« Nous allons supporter les difficultés et les pressions, mais nous ne ferons pas de compromis sur notre indépendance, notre liberté et le caractère islamique de notre régime », a déclaré le président Rohani. Il a affirmé qu’aucun Iranien nationaliste n’acceptera de se plier aux exigences de l’ennemi américain. H. Rohani a déclaré que son gouvernement allait rester en place alors que les critiques se multiplient contre la gestion de l’économie. En effet, la lettre ouverte qui lui a été adreséé par deux tiers des députés du Parlement, demande au président de tirer les conséquences des mauvais résultats de son gouvernement sur le plan économique et de remplacer les responsables chargés de ce secteur. Le Parlement peut écarter les ministres avec un vote de défiance.

Ces dernières semaines, l’Iran était en proie à une forte agitation sociale. Après la grève d’une partie des transporteurs routiers, les commerçants du Bazar de Téhéran, mais aussi d’autres villes, ont fermé leurs magasins lundi et partiellement mardi pour protester contre la chute de la valeur de la monnaie iranienne face au dollar qui paralyse complètement l’économie.

Ces protestations interviennent alors que les Etats-Unis, qui se sont retirés de l’accord nucléaire, ont encore renforcé la pression contre l’Iran en demandant à tous les pays de cesser leur achat du pétrole iranien d’ici le 4 novembre prochain.

Le chef du gouvernement iranien a promis, dans un discours diffusé à la télévision d’État, de mettre les États-Unis à genoux et que ce sera Donald Trump lui-même qui aidera Téhéran à le faire. Le 8 mai, Donald Trump a annoncé que son pays se retirait de l’accord signé en 2015 entre les grandes puissances et l’Iran, qui avait accepté d’abandonner son programme nucléaire en échange de la levée d’une partie des sanctions internationales.

Les États-Unis ont ainsi rétabli leurs sanctions visant l’Iran ainsi que les entreprises ayant des liens avec Téhéran qui ont jusqu’à 180 jours pour se retirer de la République islamique.

Le Président iranien a refusé de «capituler» devant Washington et de faire des concessions en matière de révision de l’accord nucléaire. «Nous garderons la grandeur historique nationale et, dans cette lutte volontaire, nous mettrons les États-Unis à genoux», a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement iranien a souligné qu’en la matière, le locataire de la Maison-Blanche aidera Téhéran. Sa politique, d’après Rohani, monte le monde contre les États-Unis. «En tenant compte de ce que fait Trump, nous voyons comment le monde est confus, tout le monde y participe. Je crois que Trump fait une très bonne chose, unissant le monde entier et s’isolant lui-même», estime le dirigeant iranien.

Les signataires européens de l’accord de Vienne, officiellement nommé Plan d’action global conjoint, ont promis de faire tout leur possible pour le sauver, malgré le retrait américain, notamment pour préserver les relations commerciales et les investissements pétroliers qui ont repris après son entrée en vigueur.

La France assure ainsi prend en considération la demande des États-Unis de renoncer au pétrole iranien et l’analysera avec ses partenaires européens, a signalé le ministère français des Affaires étrangères. En même temps, il a souligné que la France restait attachée au Plan d’action global conjoint (PAGC). Paris est en train de discuter avec ses partenaires des moyens légitimes pour que l’Iran puisse continuer à profiter économiquement de cet accord.

Les États-Unis essayent de persuader leurs alliés de renoncer complètement à l’importation de pétrole iranien d’ici début novembre, a déclaré le 26 juin aux journalistes un responsable du département d’État américain. En outre, il a ajouté que de pareilles négociations étaient également menées avec d’autres pays, y compris la Chine.

Peu avant, le ministre russe de l’Énergie, Alexandre Novak, a déclaré aux journalistes que Moscou analyserait du point de vue juridique les appels américains à ne pas acheter de pétrole iranien.

Tel-Aviv de la partie

Si Israël avait salué en son temps le désengagement Us de l’accord sur le nucléaire iranien, les responsables de l’entité sioniste n’en finissent pas de multiplier les pressions sur Téhéran que ce soit dans la gestion du dossier syrien et/ou yéménite. Pour soulever le peuple Iranien contre son gouvernement, le Premier ministre israélien a fait allusion au football, en appelant dans une vidéo les Iraniens à se soulever contre leur gouvernement comme l’a fait la sélection nationale face à Ronaldo. Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a en effet publié une vidéo sur Twitter dans laquelle s’adresse directement au peuple iranien. «Est-ce que vous imaginez à quel point il est difficile d’empêcher Ronaldo de marquer ? C’est quasiment impossible. Mais l’équipe d’Iran l’a fait», explique-t-il, en jonglant avec un ballon…

Une sortie qui desservira sans aucun doute les visées de Netanyahou, le peuple iranien ayant démontré, à plusieurs reprises, qu’il vomissait Israël et ses services soupçonnés de liquider physiquement les savants iraniens.