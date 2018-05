L’Italie sans gouvernement: Le coup du CV menteur n’a pas pris

le président Sergio Mattarella ne s’est toujours pas prononcé sur le nom du nouveau chef du gouvernement. Le Mouvement 5 étoiles (populiste) et la Ligue (extrême droite), qui se sont entendus pour gouverner ensemble, lui ont proposé la candidature de Giuseppe Conte, un juriste inconnu du grand public. Le président Mattarella, hésite visiblement, il aurait des doutes sur l’autonomie de Giuseppe Conte, vis-à-vis du Mouvement Cinq étoiles et de la Ligue.

Avant même d’avoir été nommé, l’homme pressenti pour diriger le gouvernement de coalition des Cinq étoiles et de la Ligue est grillé. L’élégant juriste a poussé trop loin la coquetterie. Le cas douteux de G. Conte fait les choux gras de la presse italienne. Le professeur de droit se targuait d’être passé par les plus brillantes universités européennes. Malheureusement, à New York, à la Sorbonne, à Vienne, à Cambridge, on ne trouve aucune trace de son passage. Conte prétend avoir été avocat-associé dans un prestigieux cabinet où il n’était qu’un collaborateur de passage. Le journal populaire Libero titre « Un diplômé de cet acabit, personne ne le mérite. Même pas l’Italie ».

Pour diriger l’Italie, le quotidien milanais Corriere della Sera annonce le retour de l’hypothèse Luigi Di Maio, le leader des Cinq étoiles, comme chef du gouvernement et le refus catégorique de lui laisser le fauteuil, de son allié Matteo Salvini. Si on change quelque chose à nos accords, on retourne aux élections, affirme le chef de la Ligue. Conclusion : « Le gouvernement s’éloigne », c’est le titre du journal de Turin, La Stampa, qui insiste aussi sur l’autre difficulté majeure dans la formation de l’exécutif.

A l’Economie, est pressenti un autre professeur, Paolo Savona, anti-euro, anti-Union européenne et anti-allemand. Sa nomination serait une vraie déclaration de guerre aux partenaires européens, un clash que le président Mattarella veut éviter à tout prix. Alors il « prendra son temps », annonce Il Fatto Quotidiano, un journal proche du Mouvement Cinq Etoiles, pour qui maintenant « tout peut partir en vrille », les accords de coalition, les candidatures sur la table. Personne ne prévoit l’avenir. « On est reparti pour un tour », résumeIl Messagero, le journal publié de Rome.