L’ONSSA et TIJARA 2020 s’allient: Au bonheur des consommateurs…

Un nouveau partenariat public-privé confirme la volonté d’aller de l’avant au service du consommateur.

ONSSA et Tijara 2020 comptent travailler la main dans la main.

L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) a reçu le 16 Juillet 2019 le Président et la Commission ONSSA de la Fédération Tijara 2020 pour une réunion de travail au sein de son siège régional de Casablanca.

Ce fut l’occasion pour TIJARA 2020 de rappeler que cette fédération professionnelle regroupe aujourd’hui les principaux distributeurs de produits de grande consommation et certaines de leur associations professionnelles (agroalimentaire, produits d’hygiène, produits d’entretien, des télécommunications, minoterie…) pesant plus de 85 Mrds Dhs de chiffre d’affaires.

Le Président de Tijara 2020, Chakib ALJ et le Président de la Commission ONSSA, Georges-Emmanuel BENHAIM, ont fait part de l’excellence du partenariat stratégique et de la collaboration entre les deux institutions depuis la signature de la convention qui les lie depuis le 25 Avril 2018 à l’occasion du SIAM à Meknès.

Ils ont par la suite passé en revue l’actualité sanitaire et les principaux textes et projets règlementaires édictés par l’ONSSA dans le cadre de la protection du consommateur marocain et de la fluidité de l’approvisionnement du marché.

Ils ont également préconisé un plan d’actions dont la réalisation sera suivie par le comité de suivi paritaire.

Les deux acteurs réunis ont témoigné de leur volonté de maintenir le débat et l’échange dans cette même approche constructive, consensuelle et solidaire, approche exemplaire du partenariat public-privé.

TIJARA 2020 loue les efforts déployés par l’ONSSA et l’assure de son implication continue à ses côtés pour contribuer à l’approvisionnement sécurisé, structuré, salubre, moderne et fluide du marché marocain et de ses consommateurs.