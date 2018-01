Lorsque Nidaa Tounes prend ses distances avec Ennahda: La rue tunisienne s’enflamme…

La lune de miel qui a caractérisé les relations entre Nidaa Tounes et la formation islamiste d’Ennahda s’éclipsera-t-elle pour de bon ? Dans un document politique issu de la conférence nationale de préparation des élections municipales tenue samedi dernier, le mouvement Nidaa Tounes a annoncé la rupture de son alliance avec Ennahdha matérialisée par le document de coordination entre les deux blocs parlementaires conclu le 6 juin dernier.

« Le seul cadre politique qui lie (Nidaa Tounés) aux autres partenaires au pouvoir y compris le mouvement Ennahdha est le Document de Carthage et la seule entente qu’elle entretient avec un quelconque partenaire politique est l’entente générale sur les intérêts supérieurs de l’Etat », lit-on dans ce document qui ajoute : « Quant à sa ligne politique officielle c’est celle de la compétition politique bâtie sur une vision claire, unique et différente de celle des autres concurrents politiques au niveau du projet de société et politique représenté par une ligne nationale réformiste et moderniste ».

Le document annonce par ailleurs que Nidaa Tounes va se présenter au élections municipales avec ses listes partisanes propres ouvertes sur les compétences nationale et ce pour défendre son projet national moderniste et civil dans une compétition principalement avec le projet que représente le mouvement Ennahdha et estime que le resserrement des rangs autour de Nidaa Tounes pour assurer la victoire aux élections municipales est le seul garant de faire du projet national moderniste bâti par l’Etat de l’indépendance pendant plus de soixante ans le «projet leader de l’Etat et de la société ».

Si un semblant de divorce semble se dessiner entre les deux forces qui dominent l’échiquier politique tunisien, et se partagent le pouvoir, force est d’indiquer que l’opinion tunisienne, surtout dans sa composante jeune, est excédée par la descente aux enfers à laquelle elle semble vouée. Et l’expriment via des manifestations nocturnes supportées, elles, par des formations progressistes qui critiquent l’Exécutif pour son incurie.

Les manifestations nocturnes se suivent et se ressemblent en dégénérant en confrontations avec les forces de l’ordre dans plusieurs parties du territoire. Un mort est à déplorer à Tebourba dans le gouvernorat de Mannouba et huit blessés parmi les forces de l’ordre. Ces dernières qui évoquent des cas de pillage ont fait état de 44 arrestations parmi les casseurs.

Selon Khalifa CHibani, porte-parole du ministère de l’intérieur, des casseurs ont profité des manifestations procéder à des pillages un peu partout dans le pays. 18 individus ont été arrêtés entre les cités Ettadhamen et Intilaka. A Kasserine les unités sécuritaires ont arrêté 16 individus dont un impliqué dans le vol de la fourrière municipale. Trois motos ont été reprises d’un ensemble de 34 volées de cette fourrière. A Gafsa, 10 suspects ont été aussi arrêtés, a indiqué Khelifa Chibani.

A la Cité Al Intilaka de Tunis, des jeunes se sont rassemblés dans la nuit au niveau du terminus des lignes de bus et de Métros pour protester contre la cherté de la vie, et les dernières hausses de prix.

Non loin de la cité Intilaka, Ettadhamen au gouvernorat de l’Ariana a connu dans la même soirée des manifestations. Une centaine de jeunes ont brulé des pneus et des poubelles ont été incendiés.

Un groupe d’individus à la délégation d’El Gtar à Gafsa s’est introduit ce lundi 8 janvier 2018 à l’intérieur du siège de sécurité nationale déserté par les agents.

A Tebourba du gouvernorat de la Mannouba,

des manifestants se sont introduits à l’intérieur du siège de la délégation. Ils ont cassé des meubles qui se trouvaient sur place et ils ont tenté de mettre le feu dans le siège de la délégation. Ils ont aussi attaqué un magasin situé dans la région en plus du blocage de la voie ferrée.

Des renforts sécuritaires sont arrivés sur place. Les agents ont utilisé le gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Plusieurs d’entre eux ont été blessés.

A Feriana au gouvernorat de Kasserine, des affrontements ont éclaté entre un groupe de jeunes et les unités sécuritaires qui ont riposté en utilisant du gaz lacrymogène pour disperser des jeunes.

La délégation de Sbeitla au gouvernorat de Kasserine connait aussi des affrontements entre des habitants et les forces de l’ordre. La riposte était aussi avec du gaz lacrymogène.

Dans la même région Thala connait sa deuxième nuit d’affrontements nocturnes. Selon des sources sécuritaires, l’ampleur des affrontements n’est pas importante.

Aux délégations de Bouhajla et Oueslatia au gouvernorat de Kairouan, des manifestants ont réclamé l’emploi, le développement et l’emploi.

A Melloulèche au gouvernorat de Mahdia, les manifestants ont brûlé des pneus et ont fermé la route entre Sfax et Chebba pour protester contre la hausse des prix et la dégradation de leur situation sociale.

Le 6 janvier, la police tunisienne avait déjà dispersé une manifestation contre la hausse des prix dans la capitale. Des jeunes protestataires, membres de la campagne citoyenne «Fech Nestannew» (Qu’est-ce qu’on attend, en dialecte tunisien), s’étaient auparavant rassemblés sur l’avenue Bourguiba, dans le centre de Tunis.

De nombreux Tunisiens protestent contre la nouvelle loi de finances qui prévoit une augmentation des taxes sur certains produits. Si les biens de première nécessité ne sont pas directement concernés, le vote de cette loi vient cristalliser le sentiment de lassitude très fort au sein d’une partie de la population ainsi que l’exaspération face à la situation économique. En 2017, l’inflation a atteint 6,4% en Tunisie. Le chômage culmine quant à lui à plus de 15% sur l’ensemble de la même année.