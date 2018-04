Lorsque Trump met au défi Poutine: La guerre des missiles aura-t-elle lieu en Syrie?

Dans un tweet publié mercredi, le chef de la Maison-Blanche Donald Trump a invité la Russie à «être prête» à contrer les missiles américains en Syrie. Alors que la tension est à son summum entre les USA et la Russie, la bataille diplomatique à laquelle les deux puissances s’étaient livrées au Conseil de sécurité de l’Onu étant symptomatique de la dégradation des rapports entre les deux pays, voilà que le patron de la Maison Blanche ironise sur la position « immorale » de son vis-à-vis au Kremlin. «La Russie promet d’abattre tout missile lancé sur la Syrie. Tiens-toi prête, la Russie, car ils vont venir, modernes et intelligents! Vous ne devez pas être partenaires d’un animal qui tue avec des gaz et y prend plaisir», a écrit le dirigeant américain. Donald Trump a également estimé que les relations entre Moscou et Washington étaient pires aujourd’hui qu’à l’époque de la guerre froide, bien qu’«il n’y ait aucune raison pour cela». La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a conseillé à l’Amérique de prendre plutôt pour cible les djihadistes. «Les missiles « intelligents » devraient frapper les terroristes, pas le gouvernement légitime [de la Syrie]», a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères ce 11 avril 2018. La diplomate répondait ainsi au tweet bravache, publié une heure plus tôt, de Donald Trump.

La partie russe, qui rejette fermement les rapports sur l’attaque chimique, a mis Washington en garde contre «de graves conséquences» en cas de frappes sur le territoire syrien. Les rapports faisant état des conséquences monstrueuses de l’emploi d’armes chimiques dans la ville syrienne de Douma sont infondés, a déclaré mercredi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. «Nous ne sommes pas d’accord avec ces déclarations. De plus, nous estimons que ces informations (…) ne reposent pas sur des données réelles», a indiqué D.Peskov s’exprimant devant les journalistes.

A l’ONU, deux résolutions russes avaient été rejetées alors que la résolution US a été, elle, bloquée par un véto russe. En rejetant la résolution russe sur l’enquête concernant les événements dans la ville syrienne de Douma proposée dans le cadre du Conseil de sécurité de l’Onu, les États-Unis ont démontré qu’ils ne cherchaient pas la vérité, mais brandissaient des menaces lourdes de tristes conséquences, selon Vassili Nebenzia, ambassadeur russe à l’Onu. «Vous dites que nous sommes bons au jeu. Je n’en suis pas sûr. En revanche, je sais que vous êtes bons dans les menaces. Les menaces que vous énoncez maintenant à l’égard de la Syrie doivent fortement nous préoccuper, parce que nous pouvons nous retrouver au seuil d’événements extrêmement tristes et graves. Je vous demanderai une fois de plus de renoncer aux projets que vous fomentez visiblement à l’égard de la Syrie», a dit le diplomate.

«Le fait que vous n’ayez pas adopté la résolution témoigne, à notre grand regret, que nos partenaires et collègues américains n’ont besoin d’aucune enquête. Nous regrettons que cette résolution (proposée par la Russie, ndlr) n’ait pas été adoptée. Mais j’espère que la mission de l’OIAC se rendra bientôt en Syrie et s’occupera de ce dont elle doit s’occuper en vertu de son mandat, à savoir l’établissement des faits qui ont eu lieu à Douma», a poursuivi V.Nebenzia.

L’initiative russe prévoyant l’envoi de spécialistes de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) dans la ville syrienne de Douma, qui avait prétendument subi une attaque chimique samedi dernier, n’a pas obtenu le nombre minimal requis de voix.

Deux membres permanents du Conseil, la Russie et la Chine, ont soutenu la proposition, ainsi que trois autres pays: la Bolivie, l’Éthiopie et le Kazakhstan. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France (membres permanents), tout comme la Pologne, ont voté contre le document. Six pays ont préféré s’abstenir.

Bashar al-Jaafari, représentant de la Syrie à l’ONU, n’a pas manqué de mettre au pilori les puissances occidentales qui menacent son pays de représailles militaires. «Je voudrais dire aux pays occidentaux: vos menaces d’agression, vos manœuvres, votre mensonge et votre terrorisme ne nous pousseront jamais, en tant qu’un des États fondateurs de cette organisation, à quitter la voie de nos droits et de respect de nos engagements conformément à notre constitution nationale. […] Nous ne permettrons à personne — que ce soit un membre permanent ou non permanent du Conseil de sécurité de l’Onu — de faire avec nous ce qui a été avec l’Irak et la Libye», a indiqué le diplomate lors d’une séance du Conseil de sécurité.

L’Organisation internationale sur les armes chimiques (OIAC), un organisme dont le mandat est d’enquêter sur une attaque présumée mais qui n’a pas la responsabilité d’en identifier les responsables, a annoncé mardi l’envoi «sous peu» d’une équipe en Syrie pour faire la lumière sur ce qui s’est passé à Douma. L’OIAC a été invité par Damas, qui, comme Moscou, nie l’existence d’une telle attaque chimique. Selon des diplomates, cela pourrait permettre au pouvoir syrien de retarder d’éventuelles frappes occidentales. Mais tout en saluant l’envoi d’experts, Washington a tenu à ne pas lier leur enquête à la riposte américaine.

«Les États-Unis ont leurs propres mécanismes», «nous savons qu’un produit chimique a été utilisé même si nous ne savons pas avec certitude lequel», a déclaré la porte-parole de la diplomatie américaine Heather Nauert.

En avril 2017, Donald Trump avait déjà fait bombarder une base militaire syrienne, en riposte à une attaque au gaz sarin imputée au régime, qui avait tué plus de 80 civils à Khan Cheikhoun.

Lundi, le destroyer lance-missile USS Donald Cook a quitté le port chypriote de Larnaca, où il faisait escale, et se trouve dans une zone d’où il peut facilement frapper la Syrie.

L’Agence européenne pour la sécurité aérienne (EASA) a émis de son côté mardi après-midi un message de mise en garde invoquant «de possibles frappes aériennes en Syrie (…) dans les 72 heures à venir».

Face au risque d’attaques, l’armée syrienne a placé ses forces «en état d’alerte» pour les trois jours à venir dans les aéroports et les bases militaires du pays.