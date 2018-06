L’OTAN à la croisée des chemins: Le paradigme «Saber Strike»

Les ministres de la Défense des pays membres de l’Otan se retrouvent jeudi à Bruxelles, pour leur dernière grande réunion avant le sommet des 11 et 12 juillet prochain. Au programme le partage du fardeau de la défense de l’Europe, la posture de l’Otan visant à décourager toute action offensive de la Russie, mais aussi la coopération entre l’UE et l’Alliance. Mercredi 6 juin, le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a espéré que ces « désaccords majeurs » entre l’UE et les USA n’auraient pas de conséquences graves sur la préparation du sommet de l’été prochain.

Les pays européens entendent réajuster leurs ambitions géostratégiques via la hausse des budgets de défense. Si la France s’est fixé pour ambition de consacrer 2% de son produit intérieur brut à la Défense d’ici 2025, l’Allemagne n’y est pas encore, même si elles consent d’importants efforts. D’autres pays de l’Otan comme le Canada sont à 0,9% mais sont très engagés en opérations. « Sur la question du partage du fardeau, nous espérons que les débats ne se focaliseront pas sur les 2% », assure-t-on dans l’entourage de Florence Parly.

Concernant la coopération entre l’UE et l’Otan, la quête d’autonomie stratégique de l’Europe n’est pas toujours bien perçue par l’allié américain, qui y voit une volonté d’affaiblir l’Otan. « 74 mesures de coopération devraient toutefois être adoptées » notamment sur le sujet de la mobilité des troupes de l’OTAN à travers l’Europe souvent entravée par des règlementations et des infrastructures différentes. Or, la réactivité et la mobilité sont cruciales si l’Alliance doit intervenir en cas d’escalade.

Crises complexes et guerre hybride, il faudra enfin plus de monde pour piloter la machine de guerre otanienne : 1340 cadres supplémentaires et la création de nouveaux commandements.

A rappeler que cette réunion intervient alors que 18 000 soldats de 19 pays, principalement membres de l’Otan, participent à l’exercice « Saber Strike » qui a commencé le 3 juin en Pologne et dans les pays baltes. Un exercice annuel piloté par l’armée américaine sur le flanc oriental de l’Alliance.

Ce déploiement est un des plus importants en Europe pour les forces américaines depuis la fin de la guerre froide. Il est surtout destiné à rassurer les Etats européens alliés à Washington situés les plus à l’est. Ces derniers s’inquiètent des fréquentes manœuvres militaires russes à proximité de leurs frontières et le conflit ukrainien.

La huitième édition de cet exercice annuel, qui se déroulera du 3 au 15 juin, coïncide avec l’information parue la semaine dernière en Pologne selon laquelle ce pays envisagerait de mettre la main à la poche pour financer la présence accrue des forces armées américaines sur son sol.

Pawel Soloch, chef du Bureau de sécurité nationale à la présidence polonaise, a indiqué qu’un « document d’information » rédigé au ministère de la Défense évoquait la somme de 1,5 et 2 milliards de dollars que son pays pourrait dépenser pour participer aux frais de stationnement d’une unité blindée américaine.

L’annonce a suscité une réaction immédiate de Moscou estimant qu’un tel déploiement « ne bénéficie en aucune façon à la sécurité et à la stabilité sur le continent ». Les Etats-Unis ont renforcé leur présence sur le flanc oriental de l’Otan depuis l’annexion par Moscou de la Crimée en 2014.

L’armée US a mis en place en mai 2017 un nouveau QG en Pologne pour commander environ 6 000 de ses soldats déployés dans le cadre d’opérations de l’Otan et des Etats-Unis dans la région.