«Luanda Leaks»: Qu’adviendra-t-il du lanceur d’alerte R. Pinto ?

Le lanceur d’alerte Rui Pinto qui avait révélé les «Football Leaks» est bien à l’origine des révélations des «Luanda Leaks».

Rui Pinto, âgé de 30 ans, est en prison préventive au Portugal, depuis mars 2019, où il attend d’être jugé.

Les avocats de R. Pinto ont confirmé qu’il a bien remis un disque dur à la plateforme africaine de protection des dénonciateurs.

Les données qu’il contient portent sur l’acquisition frauduleuse de biens par Isabel Dos Santos, la fille de l’ancien président angolais José Eduardo Dos Santos.

Les données ont été ensuite remises au Consortium international des journalistes d’investigation qui, après enquête, a révélé le dossier des «Luanda Leaks».

Ce scandale implique également quatre hauts responsables d’entreprises portugaises liées aux affaires de la fille Dos santos. Ils sont tous formellement accusés par la justice angolaise. L’un d’entre eux s’est suicidé, la semaine dernière.

Les «Luanda Leaks», tout comme les «Football Leaks», pourraient encore rebondir.

Une infime partie seulement des données fournies par le lanceur d’alerte portugais ont été décryptées.

R. Pinto s’apprête à affronter son procès à Lisbonne pour tentative d’extorsion et crimes informatiques. Il encourt 25 ans de prison et on ignore si sa dénonciation des crimes des «Luanda Leaks» joueront ou non en sa faveur.