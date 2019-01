L’UGTT ne désarme pas: D’autres actions à prévoir en Tunisie

Fonctionnaires et salariés des entreprises publiques tunisiennes ont débrayé le jeudi 17 janvier à l’appel du puissant syndicat UGTT.

Cette journée morte dans les transports, les écoles, les administrations et les aéroports faisait suite à l’échec des négociations salariales dans la fonction publique.

L’inflation à près de 8 %, le chômage à plus de 15 % et la chute continue du dinar n’ont de cesse de plomber les comptes publics. Après avoir reçu en 2016 l’aide du FMI, le gouvernement tente de ramener la masse salariale du secteur public à 12,5 % du PIB, contre plus de 15 % aujourd’hui. Le chef du gouvernement assure que les finances publiques ne permettent pas d’accepter les demandes de l’UGTT. D’où le blocage qui a conduit à ce premier débrayage qui risque d’être suivi par d’autres. Samedi, une évaluation de la situation sera faite par la puissante centrale syndicale qui entend peser sur le devenir du pays.

En attendant, la centrale syndicale assure que cette grève, massivement suivie, n’est que la première d’un mouvement qui finira par faire plier le gouvernement. Youssef Chahed qui a tenté de siphonner la colère des Tunisiens en rassurant quant à la reprise des négociations avec l’UGTT, est désormais dans une position des plus inconfortables.