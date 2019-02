L’UMT donne de la voix: En attendant le 12è Congrès national…

«Militantisme en continu pour faire face aux politiques antipopulaires», tel est le slogan choisi par l’Union marocaine du travail (UMT) pour la réunion de son conseil national à Casablanca.



À l’ordre du jour de cette réunion figurent, outre un exposé du secrétaire général de la centrale syndicale, Miloud Moukharik, les préparatifs au 12e congrès national de l’UMT, prévu courant mars prochain. Dans son exposé, M. Moukharik a abordé des aspects relatifs au dialogue social et la manière avec laquelle l’UMT a accompagné les différents rounds ayant réuni les représentants des centrales syndicales les plus représentatives et le gouvernement, les revendications défendues par l’organisation syndicale sur le plan social, économique et organisationnel ainsi que les relations internationales du syndicat. Le secrétaire général a, par la même occasion, réaffirmé le rejet par l’UMT de la récente offre du gouvernement qu’il a qualifiée d’«insignifiante», estimant que celle-ci ne répond pas aux revendications de la classe ouvrière et ne contribue pas à l’amélioration de sa situation sociale face à la hausse des prix.