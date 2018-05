Lutte antiterroriste: Une cellule démantelée à Fnideq

Le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ) et les services sécuritaires espagnols ont démantelé, ce mardi 8 mai, une cellule terroriste liée à Daech, composée de 5 personnes, âgées entre 22 et 33 ans. Trois des présumés djihadistes s’activaient dans la ville de Fnideq et deux autres à Bilbao. Ces derniers sont de nationalités marocaine et sénégalaise, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Les perquisitions ont permis de saisir des armes blanches, des tenues militaires et des équipements électroniques.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les membres de cette cellule, qui étaient en contact avec des combattants sur la scène syro-irakienne, ont adhéré à des campagnes de propagande de la pensée extrémiste et d’apologie des actions sanguinaires du groupe Daech. Ils oeuvrent pour le recrutement et l’embrigadement des jeunes dans les deux pays pour commettre des actes terroristes sous la bannière de cette organisation.