Lutte contre la corruption: 2019, l’année des ruptures ?

L’année démarre sous le signe de la lutte contre la corruption. Il faut bien l’espérer. En tout cas, le gouvernement s’est penché jeudi 3 janvier, lors du premier Conseil de gouvernement 2019, sur les axes d’amélioration en matière de lutte contre la corruption. Les raisons ayant motivé cet ordre du jour sont imputables aux conclusions d’un récent rapport de l’ONU, qui vient évaluer l’application par le Maroc de la Convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC), ratifiée en 2007.

Pour rappel, une première évaluation réalisée en 2011 a permis au pays d’être retenu par l’UNODC en juin 2016 afin de mesurer les écarts en matière d’application de la CNUCC. Cette 2è évaluation, dont les conclusions viennent de tomber, a été réalisée par des experts finlandais et sénégalais de l’UNODC. Alors que du côté marocain, un comité de travail a été constitué en ce sens, composé de membres des différents départements ministériels et d’institutions étatiques, de représentants de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, auxquels ont été associées notamment la CGEM, Transparency Maroc et l’Instance nationale de protection des biens publics.

Les conclusions et recommandations du rapport de l’ONU se focalisent précisément sur deux clauses de la convention des Nations unies: les mesures préventives mises en places, ainsi que le recouvrement des avoirs issus de la corruption. Aux yeux de l’ONU, le Royaume peut mieux faire…

De manière générale, l’ONU estime que le cadre règlementaire, institutionnel et opérationnel mis en place au Maroc, en termes de lutte contre la corruption, ne couvre que partiellement les dispositions des deux clauses de la convention des Nations Unies faisant l’objet de cette évaluation.

Mohamed Benabdelkader, ministre délégué en charge de la réforme de l’Administration et de la Fonction publique, a ainsi exposé les axes d’amélioration préconisés par le rapport de l’ONU, lors du Conseil de gouvernement. Tout en incitant ses collègues ministres à intégrer ces mesures au sein de leurs départements respectifs, afin de réduire les écarts et renforcer la conformité aux clauses de cette convention internationale ratifiée par le Maroc.