Lutte contre la violence dans les stades: De qui se gausse le vizir du sport ?

Hassan Abyaba, ministre de la Jeunesse et des Sports, persiste à badiner avec les choses sérieuses. En transformant le département de la Jeunesse et des Sports en commissions virtuelles pour assouvir ses fantasmes, après le dernier Conseil du Gouvernement , il a prétendu que la lutte contre la violence sera totalement éradiquée une fois la commission termine son travail !

Hassan Abayba ment comme il respire tel un mythomane. Il ne cesse de créer des commissions et de prétendues cellules comme si le ministère n’ètait pas régi par des textes de l’Etat.

Sur ce grand problème insoluble, Hassan Abayba feint d’oublier qu’en 2016, une réunion de haut niveau a été tenue à Rabat, en chargeant le ministère de la Jeunesse et des Sports de l’exécution d’une batterie de mesures urgentes et l’adoption d’une stratégie dont les grands axes ont été bien définis.

Une stratégie qui demeure lettre morte et que tous les ministres qui s’y sont succédé n’ont même pas daigné ouvrir ce dossier en prenant le taureau par les cornes.

Et on ne trouve pas le moindre rond dans la loi des finances destiné à la lutte contre la violence. C’est révoltant quand on un ministre qui excelle dans la création de commissions pour noyer le poisson.