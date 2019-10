Lutte contre le cancer du sein: L’HCK organise une soirée de sensibilisation et de soutien

À l’occasion du mois de la sensibilisation sur le cancer du sein, «octobre rose», et dans le but de redonner aux femmes victimes de cette maladie, confiance en elles et de transformer leurs cicatrices en force, le Casablanca Cancer Center de l’Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa organise une soirée-conférence ouverte au grand public, le mardi 29 octobre 2019, à 16H30, portant sur le thème : « La vie en rose by HCK : ensemble pour mieux vivre le cancer ».

Cette soirée, qui connaitra la participation de plusieurs Professeurs du centre ainsi que d’autres docteurs de spécialités diverses et variées, sera aussi une occasion pour parler de féminité, de résiliences, de courage et de mise en valeur de la beauté.

Mieux vivre sa vie de femme et sourire à la vie.