Lutte contre le dopage: Conférence internationale à Paris

La septième Conférence des Parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport, se tiendra mardi au siège de l’organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO).

Cet événement réunira, durant trois jours, quelque 500 représentants de haut niveau des 188 États parties à la Convention, des experts et les principaux acteurs du mouvement sportif, dont l’Agence mondiale antidopage, le Comité international olympique, l’Agence internationale de contrôle, le Conseil de l’Europe, Interpol et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, apprend-on auprès de l’UNESCO.

Le dopage génétique et l’intelligence artificielle, le rôle et l’engagement des femmes et des jeunes dans le sport, ainsi que l’importance de l’éducation aux valeurs par le sport sont à l’ordre du jour de cette conférence antidopage de l’UNESCO.

Dans ce cadre, un forum sur les questions de fond se tiendra demain mardi, préparant le terrain pour les échanges qui se poursuivront durant deux autres journées.

L’éducation préventive et la sensibilisation aux dangers du dopage sont au cœur du mandat de l’UNESCO dans le sport. Cet engagement contre le dopage vise non seulement à préserver les valeurs du sport mais aussi à protéger les jeunes sportifs.