Lutte contre l’extrémisme djihadiste: Le culte de « l’exception marocaine » à l’épreuve

Deux réunions qui se sont tenues, coup sur coup, à Rabat après la sanglante exécution d’Imlil, dans des institutions cultuelles de premier plan, interpellent. D’abord, le factuel. Vendredi dernier, c’est la Rabita Mohammadia des Oulémas qui a choisi d’annoncer, en marge de la 1ère édition du programme des sessions qualifiantes en sciences islamiques, la présentation d’une nouvelle série de cahiers scientifiques, sur la déconstruction du discours extrémiste, et le lancement de la nouvelle version de la plateforme « Raed » pour la lutte contre l’extrémisme.

Réalisée par l’unité de déconstruction du discours extrémiste, relevant de la Rabita Mohammadia des Oulémas, cette série scientifique analyse plusieurs concepts à caractère religieux, qui sont déformés par les partisans de l’extrémisme et du terrorisme et sur lesquels ils fondent leurs discours de haine et de violence, a indiqué la Rabita dans un communiqué.

L’organisation de la 1ère édition du programme des sessions qualifiantes en sciences islamiques traduit la détermination de la Rabita à développer son rôle, conformément aux Hautes directives d’Amir Al Mouminine, en matière d’approfondissement des études et des recherches pour une bonne connaissance de l’Islam et pour mettre en œuvre ses contenus authentiques et modérés, au service des constantes du Royaume, conclut le communiqué.

Et toujours depuis la capitale, la clôture de la 27ème session automnale du Conseil supérieur des oulémas, dimanche, a plaidé en faveur d’un rôle de premier plan des ouléma dans la moralisation de la société. Mohamed Yssef, SG dudit Conseil a réitéré la détermination de l’institution à contribuer à un éveil moral de la Oumma, via l’action des ouléma, les mosquées devant servir de relais en la matière. L’objectif étant de prémunir le pays contre les idéologies étrangères et intruses. Au cours de cette réunion qui s’est tenue en présence d’Ahmed Toufiq, ministre en charge des habous et des affaires islamiques, un point focal a été mis sur le rôle des ouléma dans la lutte contre les mauvaises idées et le maintien de la paix, tout en mettant en évidence le renforcement des conseils locaux en cadres pour l’accomplissement de leurs missions. M. Yssef n’a pas manqué de rappeler que l’unité et la direction éclairée permettent d’affronter les crises et de faire face aux ennemis.

Nul besoin de rappeler, à ce sujet, que la Rabita n’est pas à son premier essai dans le processus de déconstruction du substrat cultuel qui génère l’extrémisme. Dès lors, il est permis de se demander jusqu’où pourrait-on mesurer les degrés de succès et d’insuccès réalisés dans ce cadre-là. Il faut dire que la réponse revient de droit à Ahmed Abbadi.

Quant au Conseil supérieur des ouléma, bien des points d’ombre marquent son parcours au regard de la prolifération des terreaux favorisant l’extrémisme dans le pays. Une réalité qui se mesure, certes, à l’aune de la formation même des ouléma et autres relais (imams). Dans bien des mosquées, le wahhabisme a pignon sur rue. Mais aussi, et surtout, à l’incapacité dudit Conseil à prendre en charge les débats de société qui agitent le pays. Le conservatisme ambiant est-il l’expression d’une sclérose en plaque qui ravage les instances de cette structure où exprime-t-il, a contrario, une « obligation de réserve » évidemment politique ?

Sur ces épineuses questions, nul besoin de rappeler que les réponses sont attendues et de la part de M. Yssef et du côté d’Ahmed Toufiq. L’affaire relève de l’urgence au regard de la menace terroriste qui pèse sur le pays.

En attendant, il est vrai de souligner la pertinence de la sortie parlementaire du ministre de l’Intérieur qui a oser mettre le doigt sur là où ça fait mal. Abelouafi Laftit n’a pas tort de souligner la responsabilité intrinsèque de l’école dans la lutte efficiente contre le discours djihadiste. Ouléma et lettrés de la Rabita doit s’y investir dans un processus de déradicalisation des plus opportuns. Osera-t-on le faire ? Où, a contrario, persistera-t-on à rappeler à qui veut l’entendre que « l’exception marocaine » est à elle seule la meilleure garantie de lutte contre le djihadisme et ses travers meurtriers ?

