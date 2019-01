M. Ramid dézingue A. Akhannouch: Un «débat» de mauvaise facture !

Exit la charte de la majorité gouvernementale ! Entre le PJD et le RNI, rien ne va plus depuis le week-end dernier.

Et ce n’est plus Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des Sports qui, par devers lui, sert de « courte échelle » aux islamistes monter au front et ajuster leurs tirs pour « laminer » le RNI, adversaire qui s’est révélé assez coriace depuis le début de la guéguerre entre les formations coalisées au sein de l’Exécutif que pilote Saad Eddine El Othmani. Désormais, il faut croire que le PJD, dont le S.G n’est autre que l’actuel chef du gouvernement, a choisi de viser la… tête ! Et pour ce faire, rien de mieux que de missionner le très teigneux Mustapha Ramid. Et il faut croire que ce dernier ne s’est pas fait prier pour dézinguer le leader du RNI. Ainsi, le ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme, a choisi Facebook pour publier la lettre visant à décrédibiliser Aziz Akhannouch, président du RNI qui vient de demander une Loi de Finances rectificative susceptible de mettre un terme au cafouillage lié à la fiscalisation des commerces. M. Ramid rappelle que le RNI a fait partie des deux gouvernements dirigés par le PJD, dans lesquels A. Akhannouch était titulaire des portefeuilles du Commerce et des Finances. Une façon de dire que tout ce qui concerne les impôts et autres factures électroniques qui ont remis le feu aux poudres parmi les commerçants est l’œuvre du RNI.

Pour rappel, de samedi à lundi derniers, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué aux uns pour s’en prendre aux autres et vice-versa. Ahkannouch s’est payé El Othmani, alors que Talbi Alami a visé, lui, Benkirane, avant que le communiqué du RNI du 27 janvier, ne jette plus d’huile sur le feu… El Othmani a choisi, de son côté, le meeting organisé dans le Souss-Massa pour porter l’estocade contre le RNI. Avant que le groupe PJD n’intervienne lundi au Parlement pour critiquer le Plan Maroc vert… La lettre ouverte de M. Ramid faisant office d’épilogue. «Votre parti est impliqué dans les deux gouvernements. Et la réalité est que le problème des commerçants est lié à deux secteurs que votre parti gère. Par conséquent, si le gouvernement est solidairement responsable, et c’est le cas, l’examen montre que le parti qui gère les secteurs de l’économie, des finances, de l’industrie et du commerce détient la plus grande et lourde responsabilité dans ce dossier.» Autant dire que le PJD tente de se dédouaner à charge pour le RNI de payer la facture.