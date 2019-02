Macias s’est produit au Megarama: BDS dénonce…

Quelques centaines de manifestants pro-palestiniens ont répondu à l’appel de Boycott Désinvestissement Sanctions (BDS) contre le concert d’Enrico Macias au Megarama.

Ils scandaient des slogans du type « Dégage Macias », « Jérusalem aux Palestiniens » ou « Dehors les sionistes » sous l’œil médusé des policiers mobilisés pour que le concert puisse se tenir normalement. Les protestataires réunis en face du cinéma sous la surveillance de la police brandissaient aussi des pancartes dénonçant la possible venue au Maroc du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, évoquée en janvier dans les médias locaux sans aucune confirmation officielle.

Les membres de BDS et des associations de lutte contre la normalisation avec Israël estiment que Macias n’est ni plus ni moins qu’un « criminel de guerre et que sa venue fait honte aux Marocains. » A leurs yeux, le chanteur n’est autre que «le fer de lance de l’avancée sioniste dans le monde. Il est engagé dans le projet sioniste et il soutient ouvertement l’armée israélienne », comme le résume Saadia El Ouallous, membre de la Coalition nationale pour la Palestine, dans une déclaration à l’AFP.