Macron a raison de dénoncer l’antisémitisme : Et grandement tort de soutenir le sionisme !

Le chef de l’Etat français compte toiletter l’arsenal juridique de son pays pour criminaliser l’antisémitisme. Il a toutes les raisons de le faire au regard de la présence, en France, d’une communauté juive qui n’a pas à subir de traitements avilissants de qui que ce soit. Mais là où Emmanuel Macron pèche par excès d’israëlophilie caractérisée, c’est bien lorsqu’il entend ajouter à ce train de mesures un autre wagon susceptible de broyer les défenseurs de la cause palestinienne qui luttent, eux, contre le sionisme.

L’actuel hôte de l’Elysée tranche nettement avec la foi en la justice que partagent nombre de ses concitoyens qui ont le droit de boycotter les produits en provenance d’Israël et de diaboliser les multinationales qui supportent une injustice dans laquelle un célèbre Picot, lui aussi français de souche, a plongé la région moyen-orientale depuis le partage des restes de l’Empire Ottoman. Sans forcer le Président français à relire l’histoire plutôt que de se contenter des seules fiches que ses services lui transmettent, on lui rappellera que l’ONU, instance qui incarne en principe l’esprit d’une communauté internationale, avait tranché la question du « sionisme ». Dans sa résolution 3379, l’Assemblée générale considère que « le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale ». C’était en 1974… Avant les accords de Camp David, l’Egypte ayant tourné le dos à ses engagements arabes par une paix isolée, et avant le démarrage des Processus de Barcelone, puis d’Oslo, qui visaient à inclure les Palestiniens dans une « paix des braves » à laquelle appelait Yasser Arafat, leader assassiné par les Sionistes d’Israël qui ne croient nullement en une quelconque paix si elle n’est pas le fruit de la capitulation arabe. L’ONU allait revenir sur sa décision sous les pressions du tandem américano-sioniste. Sans la moindre contrepartie : la majorité des résolutions onusiennes qui condamnent Israël n’ayant eu aucun effet escompté.

Le Machrek n’est pas si compliqué que cela, malgré les assertions du leader De Gaulle. A charge pour les Gaulois, E. Macron en tête, de savoir séparer le bon grain de l’ivraie. Le fait Palestinien n’est pas une vue de l’esprit, comme veulent le faire croire les partisans de la « post-vérité ». L’Injustice que ce peuple martyrisé depuis 1948 subit sur son territoire spolié y est quotidienne. Le Président Macron ravalera-t-il ses promesses faites lors d’un dîner organisé par le CRIF en osant reconnaître l’Etat palestinien ? Difficile de pouvoir trancher dans cette affaire au regard de l’alignement tacite, ou forcé, de Paris sur les positions de Washington. Dommage… Alors que d’aucuns se gargarisent d’une « politique arabe » de Paris. Celle qui ne résonne aujourd’hui qu’à coups de contrats en milliards de dollars de ventes d’armes… A la condition qu’elles ne soient jamais dirigées contre « l’enfant chéri » de l’Occident dans la région : Israël !