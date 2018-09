MANAGEM : Réalisations semestrielles satisfaisantes

Au titre des 6 premiers mois de 2018, la filiale minière du Groupe EL MADA affiche des résultats plutôt satisfaisants démontrant la résilience de la société face aux difficultés de sa filiale argentifère SMI. En effet, le chiffre d’affaires consolidé ressort en légère baisse de 2,4% par rapport au S1 2017 à M MAD 2 474 (soit 46,9% de nos dernières prévisions publiées en juillet 2018) et ce, en dépit de la forte dégradation de la production d’argent suite à la détérioration de 41% de la teneur sur la mine d’IMITER, laquelle a été compensée par l’activité cuivre et cobalt (effet prix principalement sur le cobalt). Parallèlement, l’excédent brut d’exploitation limite son recule à 1,6% sur la période pour s’établir à M MAD 879 pour une marge d’EBITDA en quasi-stagnation à 35,5% (vs. 35,2% à fin juin 2017). Notons que la monté en puissance de l’activité cuivre, cobalt et zinc ainsi que le contexte favorable de leurs cours leur a permis d’atteindre une contribution de 85% dans l’EBE, soit une progression de 23 points. En revanche, le résultat d’exploitation du Groupe affiche une baisse de 55,4% par rapport à la même période de l’année précédente à M MAD 394 (soit 51% de nos dernières prévisions publiées en juillet 2018). En retraitant de l’impact de la cession au S1 2017 de PUMPI, l’EBIT enregistre une progression de 11% sur la période. En intégrant un résultat financier qui atténue son déficit passant de M MAD -144 au S1 2017 à M MAD -86 à fin juin 2018 grâce à la baisse de 30% de l’endettement du Groupe, le RNPG de MANAGEM ressort à M MAD 231 (soit 57% de nos dernières prévisions publiées en juillet 2018), affichant une baisse de 62,8% par rapport au S1 2017 et une progression de 151% par rapport au RNPG de la période retraité de l’impact de la cession de PUMPI.

