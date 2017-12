Management environnemental: Lydec obtient sa certification pour le poste source de Dar Bouazza

En ligne avec dans son Plan d’Actions Développement Durable 2020 (PADD 2020), et dans le cadre d’un partenariat exemplaire entre Lydec et l’ONEE, le délégataire casablancais s’est vu décerner la certification du système de management environnemental du poste source de Dar Bouazza, selon la norme marocaine de référence ISO 14001 version 2015. Une première nationale dans le métier de la distribution de l’électricité. Equipé de trois transformateurs d’une puissance totale installée de 210 MVA, le poste source de Dar Bouazza a été mis en service par Lydec en 2004. Il permet de transformer l’énergie très haute tension 225 kV en énergie moyenne tension 20 kV, assurant la desserte de l’énergie à plus de 80.000 clients et environ 150 unités industrielles situés principalement dans les zones d’Aïn Diab, El Oulfa, Hay Hassani et Maarif extension. Pour la certification de cette infrastructure électrique, Lydec et l’ONEE, qui exploite une partie de cet ouvrage dans le cadre d’une convention bipartite signée en 2008, ont été soumis, mi-décembre 2017, à un audit commun. A l’issue de cet audit de certification environnementale, conduit par l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR), aucune non-conformité n’a été relevée. Pas moins de 18 points forts ont été identifiés notamment l’engagement de la Direction Générale de Lydec, la propreté du site et les efforts fournis en matière de plantations. Dans le cadre de la préparation globale de cet audit, l’équipe projet de l’ONEE a été accompagnée par Lydec pour la mise en place d’un système de management environnemental sur la partie de l’ouvrage exploité par l’Office. Cette nouvelle certification s’ajoute aux différentes distinctions attribuées à Lydec dont la dernière en date est l’intégration de l’entreprise dans le palmarès «Best Emerging Market Performers», réalisé par l’agence de notation extra-financière, Vigeo Eiris, et qui regroupe 100 entreprises dotées de démarches RSE reconnues comme les plus avancées dans le domaine.

