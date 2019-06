Jared Kushner, gendre et conseiller de Donald Trump, a présenté mardi 25 juin à Bahreïn le volet économique du plan américain visant à régler le conflit israélo-palestinien.

Ni l’occupation de la Palestine, ni la colonisation israélienne n’ont été évoquées.

En boudant Manama, les Palestiniens ont torpillé le deal qui donne tout à… Israël !

J. Kushner a présenté le volet économique du plan américain pour la paix au Proche-Orient sous un autre label : « L’occasion du siècle ».

Intitulé « De la paix à la prospérité », il fait étalage des 50 milliards d’investissements internationaux sur dix ans dans les Territoires palestiniens et les pays arabes voisins.

Organisée ces mardi et mercredi à Bahreïn, les Palestiniens ont boycotté la conférence tout en ne se privant pas de décocher nombre de flèches à l’administration US.

Mais que…Ils jugent la démarche totalement inopportune sans une solution politique.

Ils réclament notamment la fin de l’occupation israélienne afin de constituer un État indépendant.

« L’Amérique ne vous a pas abandonnés », leur a assuré le gendre et conseiller de D. Trump dans son discours d’ouverture. Et de poursuivre qu’« accepter une voie de développement économique est une condition préalable afin de parvenir à régler ce problème politique auparavant insoluble ».

L’économie et le politique sont cependant intimement liés.

Et si les questions politiques ne doivent pas être abordées au cours de ces deux jours de travaux à Manama, J. Kushner a reconnu qu’elles devraient être traitées ultérieurement.

« La croissance économique et la prospérité pour le peuple palestinien ne pourront être atteintes sans une solution politique juste et durable, qui garantisse la sécurité d’Israël et respecte la dignité du peuple palestinien », a-t-il encore déclaré.

Selon les États-Unis, le plan pourrait permettre, grâce à de grands travaux et au développement du tourisme, la création d’un million d’emplois pour des Palestiniens englués dans une crise économique.

A Washington, le président américain a insisté mardi sur l’importance de récolter des fonds pour les Palestiniens.

Mais les Palestiniens ont dès le départ rejeté cette initiative, estimant qu’il s’agissait, de la part d’un président US ouvertement pro-israélien, d’une tentative de les acheter.

Des milliers de Palestiniens ont manifesté lundi et mardi en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza contre le lancement de cette initiative américaine.

En Cisjordanie, des manifestations se sont déroulées à Ramallah, Naplouse et Hébron, ont rapporté des journalistes de l’AFP, faisant état d’affrontements limités.

Près de Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, des manifestants se sont assis autour d’un cercueil avec les mots « non à l’accord du siècle », une expression péjorative désignant les propositions de paix de D. Trump.

Les manifestants ont également brûlé des portraits du président américain et du roi de Bahreïn, a constaté un journaliste de l’AFP.

Des soldats israéliens ont dispersé les manifestants avec du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc, qui n’ont pas fait de blessé.

Dans la bande de Gaza, territoire palestinien soumis à un blocus israélien depuis plus de 10 ans, des manifestants ont également scandé des slogans contre le président Trump.

L’administration US affirme essayer une nouvelle approche pour mettre fin au conflit israélo-palestinien, avec un plan qui pourrait être divulgué en novembre, après les élections législatives en Israël.

La rencontre de Bahreïn est le volet économique de ce plan rejeté par l’Autorité palestinienne (AP).

Le Premier ministre Mohammad Chtayyeh a critiqué l’absence de toute mention faite à la fin de l’occupation israélienne. « Cet atelier économique n’a pas de sens », a-t-il déclaré lundi lors d’une réunion du gouvernement. « Ce qu’Israël et les Etats-Unis essaient maintenant de faire, c’est simplement de normaliser leurs relations avec les Arabes aux dépens des Palestiniens ».

« Nous avons besoin de (soutien) économique, d’argent et d’aide, mais avant tout, il faut une solution politique », a aussi souligné le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. « Nous ne pouvons accepter que l’Amérique transforme cette cause qui est politique en une cause économique ».

Israël a critiqué les dirigeants palestiniens.

« Je ne comprends pas comment les Palestiniens ont rejeté le plan avant même d’avoir pris connaissance de ce qu’il contenait », a déclaré Benjamin Netanyahu. Danny Danon, ambassadeur israélien à l’ONU a publié une tribune lundi dans le New York Times, dans laquelle il appelle les Palestiniens à se faire une raison.

« Capituler c’est reconnaître que, dans une lutte, continuer se révélera plus coûteux que se rendre », assure le diplomate israélien qui dénonce la « position absurde » adoptée par Saëb Erekat, le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).