Marchands de canons: Un business qui tourne à plein régime, assure le SIPRI

A Stockholm, le Sipri (l’institut international de recherche sur la paix) a rendu son rapport dans lequel il révèle que les ventes d’armes au Moyen-Orient et en Asie ont explosé au cours des cinq dernières années, alimentées par la guerre et les tensions dans ces régions. Au niveau mondial, les ventes d’armes, en hausse depuis 2003, ont augmenté de 10% en volume sur la période 2013-2017, dans un marché qui reste très largement dominé par les États-Unis.

Les 3 premiers exportateurs mondiaux d’armements sont les États-Unis, la Russie, et la France selon le Sipri, qui a travaillé sur la période 2013-2017. La France totalise 6,7% du marché mondial de l’armement, suivie de l’Allemagne et de la Chine.

Les Etats-Unis détiennent à eux seuls 34% du marché. Après les nombreux contrats signés sous l’ère Obama, les livraisons de matériels militaires fabriqués aux Etats-Unis ont atteint leur plus haut niveau depuis la fin de la guerre froide. Ces armes, américaines ou européennes, partent vers le Moyen-Orient : Arabie saoudite, Egypte, Emirats Arabes Unis et Qatar.

Mais le premier importateur mondial est en Asie. Les commandes de l’Inde sont en hausse de 24%, raflées surtout par les Russes, même si les Etats-Unis ont multiplié par cinq leurs ventes d’armes dans ce pays ces cinq dernières années.

L’essentiel de l’armement chinois est exporté vers le Pakistan, mais 22 pays d’Afrique sub-saharienne ont passé des commandes majeures d’armements auprès de Pékin depuis 2013. Cela dit, les achats d’armes sont globalement en baisse de 22% sur le continent. En valeur, un peu moins des 3/4 des achats d’armements reviennent à trois pays : Algérie, Maroc, et Nigeria. Sur la période 2012-2016, jamais autant d’équipements militaires n’avaient été achetés en si peu de temps depuis la fin de la Guerre froide. Selon l’étude, 57 pays dans le monde sont désormais des exportateurs d’armements évolués, mais le n°1 reste les Etats-Unis, qui totalisent à eux seuls le tiers des ventes dans le monde.

L’Amérique super star !

Avions de combats, missiles de croisière, munitions de précision, systèmes anti-missiles, les Etats-Unis vendent de tout et équipent une centaine de pays dans le monde. Le Moyen-Orient reste leur premier marché, principalement l’Arabie Saoudite ces 10 dernières années. L’Europe aussi achète américain : 32% des armes livrées sur le vieux continent proviennent des Etats-Unis et cela va augmenter avec l’arrivée dans les forces de l’OTAN du chasseur F35, souligne le SIPRI.

Au deuxième rang mondial des vendeurs d’armes, la Russie totalise 23% des parts de marché. En l’espace de 10 ans, elle a remporté des contrats massifs, en Inde, au Vietnam, en Chine et en Algérie. Dans les cinq années à venir, d’importantes livraisons sont à attendre en Egypte, voire en Iran.

Quant à la Chine qui occupe le 3è rang, désormais, elle produit directement dans ses usines d’Etat, mais vend aussi de plus en plus à l’étranger. C’est en Afrique que la progression est la plus spectaculaire : +122 % sur la période 2012-2016.

En Europe, la France et l’Allemagne arrivent juste derrière la Chine, avec 5 à 6% des transferts mondiaux d’armement. Si la France réalise 40% de ses exportations militaires au Moyen-Orient, l’Allemagne a quant à elle perdu sa place de 3e exportateur et a vu ses ventes diminuer de 36% en cinq ans, conclut le SIPRI.

L’Inde en pointe

C’est l’Asie qui importe le plus, l’Inde en tête, suivie des pays du Golfe, alors que l’Europe touchée par la crise financière à partir de 2008, a revu à la baisse ses commandes sur la période.

C’est l’Inde qui reste le gros importateur d’armement au monde. En 10 ans, ses importations ont progressé de 43%. Si l’Inde achète tant à l’étranger, c’est que son industrie d’armement n’a pas réussi à produire les équipements militaires sophistiqués, souligne le SIPRI, contrairement à la Chine qui est devenue moins dépendante des importations, mais qui se fait encore massivement livrer des pièces et des composants.

Au Moyen-Orient, l’Arabie Saoudite, en guerre au Yémen, a plus que triplé ses achats d’armements ces 5 dernières années, suivie du Qatar et dans une moindre mesure des Emirats Arabes Unis et de la Turquie.

En Afrique, a l’échelle du continent, les importations ont baissé de 6,6%, mais le Maghreb se livre toujours à une course aux armements. Ainsi, les commandes de l’Algérie représentent à elles seules 46% des achats d’armes sur le continent, suivies du Maroc, avec 15% de la totalité. En Afrique subsaharienne, les plus gros acheteurs sont le Nigeria, le Soudan et l’Ethiopie, 3 pays en zone de conflit, note le SIPRI.

L’Europe, enfin, en dépit des programmes d’équipement d’armement des pays baltes et de la Pologne, a vu ses importations d’armes chuter de 36% en 10 ans.