Marché Valeurs du Trésor: La filiale ivoirienne d’Attijariwafa performe

La Société ivoirienne de Banque (SIB), filiale du groupe marocain Attijariwafa Bank, a pour la 3ème année consécutive survolé le classement annuel “UEMOA 2018” des spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT), réalisé par l’Agence UMOA-Titres.

Cette évaluation, réalisée en collaboration avec les trésors nationaux de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), porte sur l’ensemble des missions des SVT à savoir, la participation aux adjudications, la présence sur le marché secondaire et la qualité de la relation des SVT avec les trésors nationaux, indique la SIB dans un communiqué.

Lors de cette édition 2018, dont les résultats sont publiés en 2019, la SIB a occupé la première place du classement général et le premier rang dans toutes les catégories dévaluation.

Cette distinction, selon le communiqué, vient récompenser et confirmer l’engagement de la SIB et du groupe Attijariwafa Bank auprès de l’Etat de Côte d’Ivoire ainsi que l’ensemble de ses clients nationaux, régionaux et internationaux opérant sur le marché des titres souverains.

Créée en 1962, la SIB est un acteur de référence du secteur bancaire et financier en Côte d’Ivoire. Filiale du groupe Attijariwafa Bank depuis 2009, elle assure la couverture du territoire ivoirien avec 64 agences et deux Centres Entreprises répartis sur 21 villes. Elle dispose d’un effectif de plus de 800 employés.