Marchés de dupes et corruption en Afrique: V. Bolloré au cœur d’un scandale…

Le quotidien français Le Monde, citant des sources proches du dossier, indique que l’industriel breton Vincent Bolloré a été placé en garde à vue mardi à Nanterre dans une enquête sur des soupçons de corruption autour de l’attribution de concessions portuaires en Afrique de l’Ouest. L’homme d’affaires est entendu dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à Paris qui vise à déterminer si le groupe Bolloré a utilisé ses activités de conseil politique pour obtenir la gestion des ports de Lomé, au Togo, et de Conakry, en Guinée.

Le groupe dément formellement que sa filiale de l’époque SDV Afrique ait « commis des irrégularités ». « Les prestations relatives à ces facturations ont été réalisées en toute transparence. L’audition de ses dirigeants permettra d’éclairer utilement la justice sur ces questions qui ont fait l’objet d’une expertise indépendante qui a conclu à la parfaite régularité des opérations. »

Un démenti qui intervient alors que l’action Bolloré perdait 5 % mardi à la Bourse de Paris. Le groupe Bolloré a publié un chiffre d’affaires de 18,3 milliards d’euros en 2017, en très forte hausse de 82 % du fait de l’intégration globale du groupe de médias Videndi, dont il détient 20,6 % du capital. Et pourtant, la croissance, de 6 % sur un an, a été tirée par le rebond de l’activité logistique pétrolière (+ 11 %), consécutif à l’augmentation des prix des produits pétroliers, et le dynamisme de la branche transport et logistique (+ 8 %) avec notamment l’accélération de la croissance au second semestre 2017 des activités en Afrique.

Confiée aux juges financiers Serge Tournaire et Aude Buresi, l’information judiciaire, portant sur des soupçons de « corruption d’agent public étranger », a pris la suite d’une enquête préliminaire ouverte en juillet 2012 par le parquet de Paris, puis transférée au Parquet national financier.

Une perquisition avait déjà eu lieu en avril 2016 à la tour Bolloré de Puteaux (Hauts-de-Seine), siège notamment du groupe Bolloré Africa Logistics, en particulier dans les bureaux de Vincent Bolloré, alors PDG du groupe.

C’est en enquêtant sur les relations de Francis Perez, président du groupe Pefaco, une société spécialisée dans l’hôtellerie et les jeux et très implantée en Afrique, que les enquêteurs ont été amenés à se pencher sur les activités africaines de Vincent Bolloré.

Francis Perez comptait parmi ses relations Jean-Philippe Dorent, salarié de la société de communication Havas, qui s’est notamment occupé en 2010 de la campagne présidentielle guinéenne du candidat Alpha Condé.

Élu président en novembre 2010, le président Condé avait résilié le 8 mars 2011, par décret, la convention de concession du terminal à conteneurs du port de Conakry octroyée en 2008 pour une durée de vingt-cinq ans à Getma, une filiale de l’armateur français NCT Necotrans. Le gouvernement guinéen avait confié quelques jours plus tard la gestion du port au groupe Bolloré, déclenchant une bataille judiciaire entre les deux rivaux. Le groupe Bolloré avait été condamné en 2013 à verser plus de 2 millions d’euros à NCT Necotrans pour solder ce litige.

Jean-Philippe Dorent s’était également chargé d’une partie de la communication du jeune président togolais Faure Gnassingbé, qui avait succédé à son père Eyadema Gnassingbé à la tête du pays.

En 2010, année de la réélection de Faure Gnassingbé, le groupe Bolloré remportait la concession du terminal à conteneurs du port de Lomé pour une durée de trente-cinq ans. Une décision elle aussi contestée par un concurrent.

Alors qu’il s’est toujours montré discret sur ses activités en Afrique, Vincent Bolloré connaît ces derniers temps quelques échecs, comme l’annonce par le Bénin de lui retirer le projet géant de boucle ferroviaire reliant l’Afrique de l’Ouest.

En 2008, le Bénin et le Niger avaient lancé un appel d’offres en commun pour construire et gérer le tronçon ferroviaire de 1 000 km reliant Cotonou à Niamey. Il avait été remporté par Petrolin, la société de l’homme d’affaires Samuel Dossou, puis lui avait été retiré en 2013 au profit du groupe Bolloré, via la société Bénirail, un partenariat privé-public, provoquant un conflit entre les deux groupes.

En octobre 2017, la justice béninoise a donné raison à Petrolin, déboutant Bolloré. Après des années de bataille judiciaire, et des mois de négociations, le projet est toujours au point mort, alors qu’il est crucial pour développer l’économie du Bénin et du Niger en reliant l’intérieur des terres au port de Cotonou.