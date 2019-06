Maroc-Espagne: Voisinage stratégique, assure Madrid

Comment la diplomatie espagnole voit le Maroc ?

Certainement pas à l’aune de la conflictualité, comme le voudraient des cercles extra-régionaux qui ne rêvent que de la multiplication des incendies dans la zone méditerranéenne.

Un communiqué publié à Madrid, à l’occasion de la visite effectuée, lundi au Maroc, par le chef de la diplomatie espagnole, Josep Borrell en dit long sur la stratégie espagnole.

« Pour l’Espagne, la relation avec le Maroc est une politique d’Etat et se base sur l’engagement de construire un partenariat stratégique global », souligne le communiqué du ministère espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération.

Et d’ajouter que « l’Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc et les deux pays sont liés par des relations de coopération exemplaires dans plusieurs domaines comme la gestion des flux migratoires et la coopération antiterroriste ».

Plus, l’Espagne souhaite que le Royaume et l’Union européenne (UE) soient liés par « les relations les plus étroites possibles au bénéfice mutuel » des deux parties, ajoute le document.

Tout en précisant que l’Espagne est l’un des principaux promoteurs du renforcement de ces relations dans les domaines politique, institutionnel, politique et de sécurité.

J. Borrell a eu, à Rabat, des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.

Il a pris part également à une rencontre de réflexion sur l’avenir des relations entre le Maroc et l’UE.