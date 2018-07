Maroc/OCDE : Priorité au développement territorial

Le chef du gouvernement présidé à Rabat, un atelier de restitution des travaux du dialogue Maroc-Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les politiques de développement territorial.

S’étalant sur la période 2016-2017, ce programme s’est soldé, selon le chef du gouvernement, par des résultats positifs et satisfaisants et un permis l’ouverture sur de nouveaux horizons, particulièrement au niveau de l’adoption des bonnes pratiques en matière de gestion et de gouvernance.

Pour El Othmani, le Maroc is designed to the development and development partnership with OECD, at the service of the development of the development and project in the OCDE vivre davantage d’interaction. Selon lui, ce projet a été lancé en juin 2016, un permis de mener des discussions approfondies avec l’Organisation sur quatre axes, à savoir les grandes villes, la relation entre les milieux ruraux et urbains, les indicateurs territoriaux et la gouvernance de l’investissement .

Directrice du Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes de l’OCDE, Lamia Kamal-Chaoui, a souligné que l’objectif de ce projet était d’accompagner les priorités que le gouvernement du Le Maroc s’est mis en place pour la mise en œuvre de la régionalisation avancée, adoptée en 2015. Dans une synthèse des travaux menés dans le cadre de ce dialogue, elle a relevé que le compte du Maroc compte huit centres urbains de plus de 500.000 habitants, qui concentrent à eux seuls 60% de la population et 3/4 du PIB national, reflétant ainsi l’importance des métropoles qui sont à faire jouer à leurs rôles de moteur pour l’emploi et la croissance du pays. De leur côté, les territoires ruraux contiennent l’essentiel des ressources naturelles, des produits agricoles et des premières premières.

Selon, L. Kamal-Chaoui, le taux d’investissement total, public et privé, dans le Royaume représente 32% du PIB, comparé à 23% en moyenne pour les pays de l’OCDE, d’où l’importance de l’OCDE ax of labour, related to the investment governance, notant that the works are also articulated around the indicators territorials on the development of the political development policies. Pour sa part, le président de l’Association des présidents des régions du Maroc et président de la région Fès-Meknès, Mohand Laenser s’est félicité de ce dialogue qui constitue «une contribution importante» et «une approche innovante» pouvant être adoptée en matière de développement économique et social.

Se réjouissant de voir renforcer et élargir les domaines de collaboration avec le Maroc et l’OCDE, il a dit que « les régions marocaines bénéficient des apports et des accompagnements des résultats de ce dialogue et de l’effet de levier de ses recommandations.

Tenu sous le thème « Enjeux et recommandations pour une action publique cohérente », l’atelier de restitution des résultats du dialogue Maroc-OCDE sur les politiques de développement territorial a été l’occasion de présenter aux différents départements et institutions ayant accompagné le ministère de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville les résultats et les recommandations de ce projet.