Maroc Telecom: Au top du rating social

Après avoir intégré l’univers de cette distinction dès son lancement en 2015, Maroc Telecom apparait, pour la quatrième année consécutive, dans le palmarès «Best Emerging Markets performers», regroupant les 100 meilleures entreprises en responsabilité sociale dans des pays émergents ou en développement, sélectionnées par l’agence Vigeo-EIRIS, leader du rating social. Cette distinction vient confirmer la place centrale accordée par Maroc Telecom aux enjeux de responsabilité sociale, au cœur de sa stratégie et récompense ses bonnes pratiques et ses performances en la matière, renforçant année après année sa contribution au développement durable. Le palmarès «Best EM Performers» est actualisé deux fois par an. Il regroupe 100 entreprises sélectionnées parmi plus de 800 émetteurs cotés dans 31 pays émergents et qui ont obtenu les scores globaux les plus élevés de leur univers, attribués par Vigeo-Eiris, en matière de respect des droits de l’homme, de travail décent et de valorisation du capital humain, de protection de l’environnement, de gouvernance, d’éthique des affaires et de contribution au développement économique et social des territoires d’activité.

