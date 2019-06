Maroc Télécom: Les modalités de cession connues

La deadline est désormais connue pour la cession des 8% des parts détenues par l’Etat dans l’opérateur de téléphonie historique.

Avant fin juin, l’opération devrait être bouclée.

Dans le sillage des opérations de privatisation annoncées dans le cadre de la Loi de Finances 2019, le Maroc a décidé de procéder à la cession de 8% de sa participation détenue dans le capital de Maroc Telecom.

Ainsi, et selon un communiqué de presse de la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation, cette opération devrait porter sur des cessions de blocs d’actions, avant fin juin 2019, auprès d’investisseurs institutionnels de droit marocain (Caisse de Retraites, Compagnies d’Assurances et Banques) de 52 745 700 actions, représentant 6% du capital d’IAM au prix unitaire de 127 Dh.

A cela s’ajoute une offre de vente au public sur le marché boursier marocain de 17 581 900 actions, représentant 2% du capital d’IAM.

Les caractéristiques de cette offre seraient détaillées dans le cadre d’une note d’information assujettie au visa de l’AMMC.