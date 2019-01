Maroc-U.E: Les parlementaires marocains veulent plus…

Les parlementaires marocains qui participent aux travaux de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) veulent prendre plus de responsabilités au sein de cette instance. Outre la participation aux réunions et aux travaux, ils souhaitent participer aux votes, présenter des amendements ou devenir des rapporteurs de résolutions. C’est ce qu’a indiqué le chef de la délégation marocaine, le député Allal Amraoui.

En 2011, le Maroc fut le premier pays à avoir le titre de partenaire pour la démocratie de l’APCE, un statut spécialement créé en 2009 par cette institution pour renforcer les liens avec les États non membres. Pour A. Amraoui, l’objectif escompté a été « atteint » en ce qui concerne le partenariat, d’où la nécessité de passer à l’étape supérieure.

