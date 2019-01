Maroc-UE: A. Akhannouch fait le bilan, sans triomphalisme

Attendu pour faire le point sur les relations maroco-européennes malmenées par les manœuvres des adversaires de la marocanité du Sahara, Aziz Akhannouch s’est empêché de verser dans le triomphalisme béat.

Rien n’est encore définitivement gagné, les adversaires du Maroc sont toujours à la manœuvre pour dresser des obstacles contre sa marche vers le développement. L’adoption de l’accord agricole avec l’Union européenne (UE) n’a été qu’une première manche. «Il reste encore le sort de l’accord de pêche qui sera tranché le 13 février prochain au niveau du Parlement européen. C’est pour cette raison que les députés, qui ont fait un important travail de lobbying dans le cadre de la diplomatie parallèle, ne doivent pas baisser les bras. Il est donc impératif de se mobiliser davantage», a souligné le ministre de l’Agriculture et de la pêche maritime, lors des questions urgentes devant la Chambre des représentants lundi dernier.

L’adoption de l’accord agricole vient «couronner un long processus de négociations techniques, de consultations politiques avec les partenaires européens et les populations des provinces du Sud, à travers leurs représentants légitimes, élus démocratiquement», a noté le ministre. Ce qui s’inscrit dans «la continuité logique et naturelle de notre partenariat avec l’UE, basé sur le respect des intérêts mutuels».

Un évènement couronné par la visite à Rabat de la Haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Fédérica Moghérini pour consolider les relations bilatérales.

Ainsi, dans les négociations, A. Akhannouch a mis sur la table deux principes incontournables. Le premier concerne la protection de l’agriculture solidaire, la base de l’augmentation des revenus des petits et moyens agriculteurs dans le monde rural. L’autre principe a porté sur la nécessité d’améliorer les conditions d’accès au marché européen de l’agriculture marocaine productive et compétitive. Sur le plan des exportations, l’accord prévoit la libéralisation de toutes productions agricoles, y compris l’huile d’olive. A l’exception de 7 produits comme la tomate, la clémentine et d’autres légumes. «En dépit de cela, nous sommes arrivés à augmenter le quota d’export de manière significative», a martelé le ministre de l’Agriculture.

Concernant les importations, l’accord a réparti les produits selon trois sortes. D’abord des produits à libéraliser directement et qui englobent principalement les intrants agricoles, agro-industriels nécessaires pour accompagner la production comme les semences, les races et certaines huiles brutes.

Ensuite, les produits à déréglementer dans un délai de 5 ans où le Maroc dispose d’un avantage compétitif clair et ne constituant pas de menaces pour le tissu productif comme les légumes congelés et certaines conserves. Enfin, des produits qui seront libéralisés sur un délai de 10 ans comme les légumineuses, le riz et le chocolat avec l’exception de 19 produits qui ne le seront pas avec la fixation de quotas douaniers pour soutenir la compétitivité

Ces exceptions concernent des produits prometteurs dont le ministère restructure les filières de production grâce au Plan Maroc vert et qui s’inscrivent dans le cadre de la sécurité alimentaire nationale. Il s’agit du blé, des pommes, de l’huile d’olive, concentrés de tomates, les viandes rouges, blanches et leurs dérivés et le lait pasteurisé. A cela s’ajoute l’accès libre des produits de la mer au marché européen.

«Aujourd’hui, après trois années d’efforts soutenus, nous sommes arrivés à trancher cette problématique, en trouvant une version pour inclure les produits des provinces du sud dans cet accord et mettre fin aux manœuvres de nos adversaires. Ce qui va nous permettre de valoriser les investissements mobilisés dans les régions du Sahara, particulièrement dans les domaines de l’agriculture et de la pêche», a indiqué A. Akhannouch.

Selon lui, la visite effectuée par des envoyés de la commission du commerce international du Parlement européen dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab, leur a permis de confirmer l’importance des investissements, des projets lancés et leur impact positif sur le développement durable dans cette zone marocaine.