Maroc-UE : Le dialogue interparlementaire s’institutionnalise

Dans le cadre de l’approfondissement des consultations et des discussions avec la partie européenne, les membres de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, côté marocain, sous la présidence de Abderrahim Atmoun, ont tenu une série de réunions au Parlement européen à Bruxelles les 20 et 21 Novembre 2018.

À cet égard, la délégation parlementaire marocaine de la commission parlementaire mixte Maroc- Union européenne, côté marocain, se mobilise dans la continuité de ses actions et à cet effet, s’est réunie avec plusieurs parlementaires européens de différentes tendances politiques dont le Président de la Commission des droits de l’homme du Parlement européen, Pier Antonio Panzeri, la Présidente de la délégation Maghreb Ines Ayala Sander, les vice-présidents du groupe de l’alliance progressiste des socialistes et démocrates et ceux de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe.

Cette initiative menée par le Co-Président A. Atmoun au sein du Parlement européen a pour intérêt l’encadrement du processus du vote de l’accord agricole durant toutes ses phases jusqu’au vote final au Parlement européen à Strasbourg.

Au cours de ces réunions, A. Atmoun Président de la commission parlementaire mixte Maroc- Union européenne a appelé à promouvoir et à soutenir le processus de partenariat stratégique Euro-Marocain selon une approche visant à établir des liens capables de stimuler un développement commun et plus solide, en particulier dans les domaines de la pêche et l’agriculture ainsi que l’immigration, la paix et la sécurité, sachant que c’est une nécessité devant prendre en compte le partenariat marocain dans tous ses aspects et dans sa globalité sans aucune dissociation. Par ailleurs, il a insisté sur le respect des principes fondamentaux du Statut avancé qui définit les axes stratégiques du partenariat entre le Maroc et l’UE basé sur le respect mutuel non seulement du point de vue institutionnel et politique mais aussi légal et conventionnel de tous les accords qui lient les deux parties.

Dans ce cadre, les responsables européens n’ont pas manqué de manifester leur satisfaction quant au rôle avant-gardiste joué par le Commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne ainsi que les efforts qu’elle ne cesse de déployer en vue d’une convergence des points de vue et l’échange d’expériences entre le Parlement marocain et le Parlement européen tendant à renforcer leur partenariat stratégique et augmenter le niveau de performance de la diplomatie parlementaire.

A cet égard, les deux parties marocaines et européenne se sont félicitées du vote positif de l’accord agricole avec une large majorité au sein de la commission (AFET) Affaires Etrangères du Parlement européen et ont profité de cette occasion pour faire le point sur les résultats positifs obtenus par la Commission Parlementaire mixte Maroc UE depuis sa création en 2010.

Ont assisté à ces réunions, le Co-Président Abderrahim Atmoun, le Co Vice-Président Fouad Kadiri, Brahim Daaif, Lahcen Haddad et Abdessamad Merimi.