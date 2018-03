MBS à Washington: L’endiguement de l’Iran au menu

Le prince héritier de l’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane s’est envolé vers les États-Unis pour une visite de deux semaines. Attendu par le Président américain Trump, le nouvel homme fort du Royaume wahhabite entend rencontrer les principaux hommes d’affaires américains pour évoquer des projets innovants.

Sur le plan politique, les pourparlers seront essentiellement monopolisés par l’Iran, « ennemi juré » de la jeune garde aux affaires à Riyad. Le contexte paraît des plus favorables puisque les deux pays renforcent leur pression sur Téhéran et en mai, l’administration américaine devrait à nouveau certifier la mise en œuvre de l’accord nucléaire. Dans une interview accordée à la chaîne CBS à la veille de sa visite aux USA, le prince a déjà laissé entendre que la conversation serait tendue. Il a notamment comparé le dirigeant iranien Ali Khamenei à Hitler, en ajoutant que l’armée iranienne était bien plus faible que l’armée saoudienne. Le prince a affirmé également que si l’Iran se dotait d’une bombe nucléaire, l’Arabie saoudite suivrait son exemple. Le Prince héritier saoudien a laissé entendre qu’il tenterait de persuader Washington de la nécessité de faire davantage pression sur l’Iran. La coopération pratique pourrait se traduire par un accord sur la vente de réacteurs nucléaires américains au royaume, pour que ce dernier puisse développer un programme nucléaire pacifique.

La visite du prince héritier dans six villes américaines portera sur les relations bilatérales dans le domaine des affaires: il évoquera les différents savoir-faire, les possibilités d’investissement, l’élargissement des droits et des possibilités des femmes et la création d’un climat plus tolérant dans les relations entre les USA et le royaume.

Les accords économiques prévus engloberont un ensemble de domaines, allant de l’énergie aux technologies en passant par l’éducation.

Il y a lieu de souligner que le déplacement de MBS à Washington intervient au moment où des manœuvres militaires conjointes engageant les États-Unis et des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) se déropulaient au Koweït. Le chef de l’état-major général koweïtien Mohammed Al-Khader signale que les exercices militaires conjoints « Resolute Eagle » sont destinés à renforcer leur coopération en matière de défense.

Baptisées Resolute Eagle (Aigle résolu), les manœuvres se déroulent pour la 14ème fois et doivent prendre fin le 6 avril.

Les exercices, considérés comme les plus importants dans la région du Moyen-Orient, se dérouleront en plusieurs étapes impliquant notamment la planification opérationnelle conjointe, des exercices de poste de commandement ainsi que des exercices sur le terrain. Des employés du ministère koweïtien de l’Intérieur et des membres de la Garde nationale prendront également part aux manœuvres.

On rappellera que ces manœuvres militaires succèdent à celles qui viennent de s’achever en Israël, l’armée US ayant été sollicitée pour assurer le succès des systèmes de défense antimissiles combinées de l’armée israélienne.