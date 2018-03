MBS encensé: L’enfer du décor wahhabite

L’étoile montante dans la galaxie wahhabite réussira-t-elle à rester en orbite ? Encensé partout où il va prêcher la modération de l’Islam, lui qui est à l’origine du conflit meurtrier du Yémen dans une quête de leadership du monde sunnite, quitte à mettre à feu et à sang l’autre branche gémellaire de l’Islam que représente le Chiisme et son porte drapeau qu’est l’Iran, il faut croire que sa cote de popularité commence à s’amenuiser. On lui fait porter le chapeau de l’embastillement de sa mère, la troisième épouse la plus préférée du harem du Roi saoudien, diminué, pour s’être insurgée contre la propulsion de son « fils préféré » au poste qu’il occupe aujourd’hui dans la hiérarchie. Sur cette question, motus et bouche cousue dans le Royaume où la transparence reste une vue de l’esprit. Mais il faut croire que la famille Ben Salmane n’est pas à sa première casserole qui traine. Une de ses sœurs a maille à partir avec la justice française. Un mandat d’arrêt a été émis en France à son encontre, soupçonnée qu’elle est d’avoir donné l’ordre à son garde du corps de frapper un artisan qui effectuait des travaux dans son appartement parisien, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier. Le mandat d’arrêt contre Hassa ben Salmane, sœur de l’homme fort de Riyad, a été délivré fin décembre par une juge d’instruction parisienne, selon des sources médiatiques.

En septembre 2016, un artisan était venu faire des travaux dans l’appartement de la princesse, avenue Foch, dans les beaux quartiers de la capitale française. D’après son récit, il prenait une photo de la pièce où il devait intervenir lorsqu’il a été accusé de réaliser des clichés volés pour les vendre à des médias. Mécontente, Hassa ben Salmane avait alors, selon les dires de l’ouvrier, donné l’ordre à son garde du corps de le frapper. L’artisan affirme avoir été roué de coups, notamment au visage, et humilié. Le garde du corps lui aurait notamment intimé l’ordre de s’agenouiller, les mains ligotées, pour baiser les pieds de la princesse.

Au bout de plusieurs heures, il avait pu quitter l’appartement sans son matériel qui lui a été confisqué. Le garde du corps a été inculpé le 1er octobre 2016 pour « violences avec arme », « séquestration », « vol » et « menaces de mort ».