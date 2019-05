Meeting International Mohammed VI: Un plateau planétaire dans le pipe...

Au programme, les hommes vont concourir sur les épreuves suivantes: 200 m, 800 m, 110 m haies,3000 m steeple-chase, Saut-longueur, Saut-hauteur, Lancer-Disque en plus du 1500 m et du 5000 m, deux distances qui ne font pas partie de la Diomond League.

Chez les femmes : 100 m, 400 m, 800 m, 1500 m, Saut à la Perche, Lancer du Disque.

Les athlètes marocains seront bien sûr en force en l’occurrence le quatuor, médaillé d’argent aux mondiaux du cross mixte au Danemark.

Soufiane Bekkali, 10 ème meilleur chrono de tous les temps (7’58 ») sur le 3000 m steeple-chase, est décidé à briser une seconde fois le mur des 8′. Il est hyper favori pour remporter la médaille d’or aux prochains mondiaux d’athlétisme à Doha après une belle démonstration la semaine dernière au meeting de Doha où il a réalisé la meilleure performance mondiale de l’année.

ABDELAATI IGUIDER a décidé de saborder le 1500 m pour s’engager sur le 5000 m en vue de réaliser le minima pour les championnats du monde à Doha. On s’attend à un 5000 m rapide en moins de 12’55 » avec un ABDELAATI IGUIDER qui a déjà dans son escarcelle moins de 13′: 12’59 » en 2015.

Rababe Arafi, la double spécialiste du 800 m et du 1500 m, sera elle aussi l’une des têtes d’affiche du meeting international Mohammed VI.

Et bien sûr, le MIM6 verra comme d’habitude, la participation de plus de 150 athlètes de plus de 60 pays avec des champions mondiaux et olympiques. Bref, un mondialito en perspectives…