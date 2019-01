Même sous pression US: Netanyahu sait qu’il n’est pas le bienvenu au Maroc

L’Empire n’est plus dans toute sa splendeur. Les stratégistes qui ont la tête sur les épaules ne sont pas à ce point aveugles pour tirer des conclusions a la hâte : le désengagement de l’hyper puissance américaine de plusieurs cases de l’échiquier mondial pour se consacrer à ce que le « deep state » considère comme le « péril jaune » à venir, avec pour objectif de contenir autant que faire se peut l’irrésistible montée en puissance de la Chine, n’est plus une chimère. Si Donald Trump fait de ce qu’il appelle « America first » son credo, business as usuel, c’est que l’autre revers de la médaille a aussi pour titre le désengagement US des zones névralgiques à une certaine époque, comme le Proche et Moyen Orient.

N’est-ce pas l’hôte de la Maison Blanche qui s’est laissé aller jusqu’à affirmer, il n’y a pas si longtemps de cela, que l’Amérique n’a plus vocation à jouer au « gendarme du monde » en parlant du Machrek ? N’a-t-il pas tenté de justifier son retrait de la Syrie par cette portion du monde où le désert le dispute au sang ?

Certes, les plus sceptiques des analystes soutiendraient que les assertions du Président américain ne sont pas toutes à prendre pour argent comptant : Arguant que cela rejoint une logique de roublardise pour monnayer au maximum ses partis pris. Particulièrement auprès des monarchies du Golfe qui se prêtent au jeu en misant, à bourse déliée, pour ne point rapetisser aux yeux du géant américain : celui-là même qui a osé porter l’estocade plus haut en affirmant a tous ceux qui lui sont redevables qu’en l’absence de l’appui qu’il leur apporte, nul régime ne survivrait au-delà de deux semaines. On comprend dès lors pourquoi il y a tant d’empressement affiché par nombre de capitales pour le rendez-vous fixé dans un proche avenir à Varsovie. La couverture idéale trouvée pour la mise basse d’un nouvel ordre régional est toute trouvée : diaboliser davantage l’Iran qui gêne aux entournures le seul allié que compte Washington dans la région, Israël en l’occurrence. Sauf que pour réussir son coup, D. Trump doit ratisser large : avec pour objectif concomitant de faire avaliser son « Deal du siècle » qui consiste en une évacuation pure et simple de la question palestinienne. Une cause qui n’est pas près de subir les fourches caudines des pertes et profits aux yeux des opinons arabes au point de s’en détourner. Surtout qu’elles n’ignorent absolument pas que le désordre arabe actuel favorise, par la désarticulation des pays les plus réfractaires à une paix israélo-arabe qui s’apparenterait à une capitulation pure et simple, n’est nullement habilité à s’engager au nom des ayants droit, le peuple palestinien en l’occurrence. Celui-là même qui rejette la « gifle du siècle », comme l’a rappelé le Président de l’Autorité palestinienne qui ne se fait plus d’illusions quant aux véritables portées de la Pax Americana.

Dans ce maelstrom, que peut faire le Maroc sinon gérer au mieux les constantes de sa politique proche-orientale qui s’est investie dans la paix lorsque le processus jouissait de la bénédiction des Palestiniens. En s’interdisant toute interférence qui risque de ruiner l’aura dont il jouit encore auprès de larges pans de l’opinion arabe, musulmane. Et la crédibilité qui le distingue parmi tant d’autres pays qui ont érigé la cause palestinienne tantôt en étendard pour monnayer leurs services auprès de ceux qui paient le plus, tantôt en repoussoir de toute exigence démocratique interne au motif de « l’état de guerre » permanent contre l’entité sioniste.

Le Maroc ne saurait se détourner de la cause palestinienne dont la justesse n’est plus à démontrer et, chemin faisant, dérouler le tapis rouge à Benyamin Netanyahu qui massacre sans ciller un peuple dépossédé de sa terre ancestrale et en proie à un processus de sape identitaire sans fin. Le Roi n’a pas hésité à rappeler chargé d’affaires américain pour protester contre la décision de D. Trump qui s’est arrogé le droit de transférer l’ambassade US de Tel-Aviv à Al-Qods, avalisant ainsi les desseins de l’entité sioniste qui, dans la foulée, a dévoilé son vrai visage de régime confessionnel raciste en consacrant le caractère juif d’Israël. L’administration Trump a fauté en faisant fi de tout égard pour le rôle assumé par le Souverain es qualité de Président du Comite Al-Qods. Une telle arrogance ne saurait que rester en travers de la gorge de tous les Marocains qui, majoritairement, font fi de ce qui a été érigé par les partisans de la normalisation avec Israël comme slogan. Non, autant Taza est prioritaire, autant Gaza l’est aux yeux des partisans de la paix. Mais certainement pas à n’importe quel prix ! Dès lors, il serait illusoire, en l’absence de faits avérés, de spéculer sur la présence d’un quelconque chantage auquel le Royaume serait assujetti de la part de l’administration US, via le très médiatique John Bolton, conseiller du Président Trump pour les questions de sécurité. En jouant sur la marocophobie de ce néo-con bon teint pour lui prêter un jeu qui a tout pour le dépasser en tentant de monnayer l’appui américain à Rabat dans le dossier saharien contre une visite impromptue du sanguinaire Netanyahu au Maroc. Une telle quête ne saurait avoir un quelconque sens pour le Maroc qui a pu résister a pire dans des conditions beaucoup plus difficiles… N’y pas prêter attention conduit ceux qui en font une plasticité journalistique à faire dans la pure casuistique.