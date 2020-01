Mercato d’Hiver: H. Ziyech suivra-t-il le mouvement 

Nombre de clubs, dont des anglais et français, s’intéressent aux joueurs africains qui évoluent dans les championnat européens. Ils ont jusqu’à la fin du mois pour négocier et faire leurs choix.

Une chance pour Hakim Ziyech ?

Ouvert mercredi 1er janvier, le mercato hivernal devra courir jusqu’au 31 janvier en Europe et jusqu’au 28 février en Chine. Il pourrait concerner plusieurs internationaux africains, ciblés par les meilleures formations européennes.

Sous contrat avec l’Ajax Amsterdam jusqu’au 30 juin 2022, Hakim Ziyech, 26 ans, suscite depuis plusieurs années l’intérêt de nombreux recruteurs.

L’Olympique lyonnais, l’AS Roma et le FC Séville s’étaient déjà renseignés pour l’élégant milieu de terrain offensif des Lions de l’Atlas.

Revalorisé par son club, où il gagne environ 3 millions d’euros par an, il séduit toujours autant, notamment du côté de la Premier League: Manchester United et Tottenham sont les derniers à s’être penchés sur son cas.

Si l’Ajax, éliminé de la Ligue des champions et reversé en Ligue Europa, a ouvert la porte à un départ de son prodige, le montant du transfert (autour de 70 millions d’euros) ne semble pas rebuter les puissants clubs britanniques.

H. Ziyech ne fait pas d’un transfert cet hiver «sa» priorité. Pour le moment…