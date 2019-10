Mesures de sauvegarde: La FIMME dénonce…

Suite à la publication récente par le ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique de deux avis annonçant l’instauration de mesures de sauvegarde provisoires sur les importations de l’acier laminé à chaud et celles des tubes, avec application d’un droit additionnel ad valorem de 25%, la Fédération des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Électromécaniques (FIMME) est sorti de son silence en réaffirmant, avec toute la vigueur et la clarté que le sujet impose, que sa position, formulée à maintes reprises et sans aucune équivoque à travers la quasi-totalité des opérateurs qu’elle représente, est toujours restée inchangée sur ce dossier, contrairement à ce que certains organes de presse ont pu laisser entendre.

Pour la fédération, les allégations selon lesquelles un accord aurait été trouvé entre la FIMME et Maghreb Steel au sujet desdites mesures de sauvegarde, comme l’aurait affirmé son directeur général Hatim SENHAJI relèvent clairement de l’affabulation.

En effet, la fédération a toujours insisté sur la préservation des équilibres et la recherche de solutions viables pour la protection des IMME dans leur globalité, en s’insurgeant contre toute forme de protectionnisme qui nuirait à une grande partie de nos industriels.

Il est clair que l’impact économique et les effets directs ravageurs engendrés par ces mesures protectionnistes imposées, face auxquelles nous avons logiquement exprimé un rejet constant, desserviront inévitablement l’ensemble du secteur et anéantiront, nous en sommes convaincus, la compétitivité de plusieurs filières qui viennent en aval de Maghreb Steel.

Il s’agit donc de tout un pan de l’industrie nationale qui encourt aujourd’hui un préjudice extrêmement grave et probablement fatal pour bon nombre de professionnels du secteur. Pour la FIMME, cela est non seulement absolument inacceptable, mais également totalement irrationnel si l’on jauge raisonnablement les répercussions dévastatrices qui découleront de la mise en place des mesures instaurées.

Devant ces faits d’une parfaite vérité, ne peut donc que constater « avec regret » que la décision prise par le ministère, pourtant alerté sur la gravité des conséquences de cette vague protectionniste qui se renouvelle, n’a pas pris en considération la position de la majorité des professionnels, position d’ailleurs étayée à chaque fois par des propos et argumentaires rationnels et réalistes. Affaire à suivre.