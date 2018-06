Migrants en Italie: La mauvaise passe…

Aucun clandestin ne «doit accoster» en Italie, et ceux qui sont déjà arrivés dans ce pays, doivent «se préparer» à le quitter, a annoncé le vice-président du Conseil italien Matteo Salvini le 2 juin à Vincenza. «Le bon temps pour les clandestins est fini: préparez-vous à faire vos valises […]. Les États doivent recommencer à faire leur travail et plus aucun passeur ne doit accoster dans les ports italiens», a notamment déclaré M.Salvini.

En 2017, l’ancien gouvernement italien avait prévu un budget de 4,2 milliards d’euros pour les migrants, dont 18% pour les secours en mer, 13% pour l’assistance sanitaire et 65% pour les centres d’accueil pour demandeurs d’asile. Ces derniers hébergent aujourd’hui environ 170.000 personnes.

Depuis 2015, la crise migratoire touche de nombreux pays d’Europe et est considérée comme la plus grave depuis l’époque de la Seconde Guerre mondiale. L’Italie reste un des pays les plus affectés. Selon les médias, 120.000 migrants sont arrivés en Italie en 2017 et 700.000 depuis 2013.