Ministère de la Jeunesse et des Sports: A quand la mue aux directions préfectorales et provinciales

Voilà trois ans déjà écoulés après la désignation de M.Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des Sports sans que ce dernier ne procéde au redéploiement des directions préfectorales et régionales .

A moins qu’il s’agisse des régions de l’Oriental et de Fès-Meknés dont la vacance a astreint le ministre à lancer récemment un appel à candidatures.

Certes, le manque flagrant de ressources humaines au département de la Jeunesse et des Sports est déplorable.

Un chiffre qui se réduit de plus en plus comme peau de chagrin.

Mais on ne comprend pas pourquoi l’actuel ministre de la Jeunesse et des Sports qui fait du bon travail garde plusieurs directeurs préfectoraux et régionaux alors que la plupart ont été désignés par ses prédécesseurs sur la base de considérations partisanes voire contre du bakchich !

On connaît même les mercenaires qui se drapent dans le manteau syndical pour se charger de sales besognes moyennant des enveloppes entre 50.000,00 et 400.000,00 dhs!

Soit, des mercenaires qui ont même leurs boîtes de restauration et d’hébergement et qui bénéficiaient de passe-droits.

Sevrés aujourd’hui, ces mercenaires ruent dans les brancards en multipliant les communiqués incendiaires et démagogiques en servant la soupe à un journaliste qui ignore qu’il rapporte des ragôts.

Faut-il rappeler que la Cour des Comptes a, à deux reprises, épinglé la gouvernance du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le dernier rapport qui se rapporte à la période des ex-ministres du Mouvement Populaire qui s’y sont succédé est accablant.

Ses rédacteurs sont même allés à recommander le changement radical du mode de gouvernance de ce ministère.

La balle est dans le camp de M.Rachid Talbi Alami qui doit balayer devant la porte de toutes les directions préfectorales et régionales sans céder au chantage de ceux qui pâtissent du sevrage !