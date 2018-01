Ministère de la Jeunesse et des sports: Rachid Talbi Alami secoue le cocotier!

Le nouveau ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami, continue à secouer le cocotier d’un ministère défaillant et défaitiste!

Après la relance de l’audit financier et organisationnel de 25 fédérations sportives, Rachid Talbi Alami, a lancé un autre audit physique et financier pour épingler 60 avis d’appels d’offres ouverts dont les montants sont supérieurs à cinq millions de dirhams. C’est ce qu’on a relevé dans un avis d’appel d’offres en cinq lots pour s’attacher les services de cabinets d’expertise comptable. Sur ces 60 transactions relatifs aux livraisons de matériel, de construction, d’aménagement d’ouvrages et de retard d’exécution, il y a 13 marchés lancés au niveau du ministère tandis que les 47 autres avis d’appels d’offres ont été lancés dans les différentes régions du Maroc. Le montant global de ces marchés s’élève à 550 millions de dirhams (55 milliards de centimes).

Les poches de résistance râlent et l’on a du mal à voir l’ex-ministre dit « Balai » être très dérangé par la réforme enclenchée par Rachid Talbi Alami qui veut transformer le ministère de la Jeunesse et des sports en véritable puissance publique loin des conciliabules et des bidules ridicules pas bons à raconter…