Ministère de la Jeunesse et des sports: Vers la mise en place de la CNSH et de la CAS

Restées lettre morte depuis la promulgation du décret d’application de la loi 30-09 en 2011, le nouveau ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami, est décidé résolument à mettre en place la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau et la Chambre Arbitrale du Sport. Pour la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau, sa composition vient d’être finalisée aujourd’hui vendredi. Cette commission qui n’a rien à voir avec celle qui avait été instituée en 2009 avant la promulgation de la loi 30-09 en novembre 2010, sera opérationnelle après sa validation par le Secrétariat Général du Gouvernement. En vertu de l’article 19 du décret d’application la CNSH a pour attributions de déterminer les disciplines sportives permettant l’accès à la qualité de sportif de haut niveau selon les critères qu’elle fixe , de déterminer, après avis des fédérations habilitées concernées, les critères dans chaque discipline sportive permettant de définir la qualité de sportif de haut niveau pour la période de 4 ans correspondant à l’olympiade et d’émettre un avis sur le nombre de sportifs qui sont susceptibles d’être inscrits sur la liste prévue à l’article 27 du décret d’application. Outre les attributions dévolues à la CNSH , présidée par le ministre de la Jeunesse et des sports, et en vertu de l’article 37 ,l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau permet au sportif concerné de bénéficier d’indemnités pour permettre sa préparation aux compétitions et manifestations sportives , de bénéficier des budgets affectés à la préparation et la participation aux compétitions internationales et aux Jeux olympiques et de bénéficier d’un encadrement de haut niveau dans des installations sportives adaptées au Maroc ou à l’étranger. Pour la Chambre Arbitrale du Sport et après la désignation de son président BRAHIM Nayem, la mise en place de cette Chambre est tributaire de la publication au BO de quelques textes d’application. Il s’ agit des barèmes des honoraires et des droits de greffe. Selon une source fiable, ses textes réglementaires verront le jour incessamment.

