Mohamed Karim Lamrani tire sa révérence : Le Maroc perd un de ses fils prodiges

Mohamed Karim Lamrani s’est éteint mercredi dans la soirée de mort naturelle.

Né en 1919, cet enfant prodige faisait partie de ces « self mad man » à l’origine de l’essor de plusieurs entreprises diversifiées. Mohamed Karim Lamrani a également été le patron le groupe Safari, holding fondé par lui-même. Ceux qui l’ont côtoyé lorsqu’il fut à la tête d’OCP et/où lorsqu’il assuma la fonction de Premier ministre (six fois sous le règne Hassan II, toujours à des moments cruciaux, comme ce fut le cas en 1983 lorsque le Royaume fut soumis au Programme d’ajustement structurel), gardent de lui le souvenir d’un travailleur acharné qui plus est doté d’une prodigieuse mémoire. « Il était capable de restituer avec une grande fidélité le contenu d’une discussion téléphonique avec le Roi tenue le jour « J » et à l’heure « H », ce qui vous met dans le bain tout de suite », se rappelle de lui un ancien commis d’Etat qui lui est resté fidèle.

Démocrate et libéral dans l’âme, il a su tisser des amitiés dans ce qui compte sur l’échiquier politique national. Avant de prendre ses distances tout en restant discret aussi bien sur ses souvenir de « grand commis d’Etat » que sur son « business ». Ses héritiers, auxquels vont nos sincères condoléances en cette douloureuse occasion, auront gardé le pli de la modestie dont faisait preuve cet enfant prodige du pays. Sa fille Saïda Lamrani, la plus en vue au regard de par ses multiples responsabilités, en est le parfait exemple.