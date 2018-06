Mondial 2018, Le Maroc éliminé: Le VAR a sauvé la Roja…

Le Maroc a terminé son Mondial 2018 avec un nul face à l’Espagne lundi 25 juin à Kaliningrad (2-2). Les Lions de l’Atlas ont finalement pu secouer les filets à deux reprises après les deux premières défaites face à l’Iran et au Portugal. Khaled Boutaïb a inscrit le premier but de la sélection depuis vingt ans en Coupe du monde.

Déjà en souffrance pour battre l’Iran (1-0), l’Espagne a failli cette fois-ci se faire surprendre par le Maroc, qui sauve toutefois son honneur avec ce nul au goût amer. La Roja rejoindra la sélection portugaise qui a su se défaire, non sans difficultés, de la sélection iranienne.

Car si Isco avait réussi à répondre (19e) à l’ouverture du score de Khalid Boutaïb (14e), l’entrant Youssef En-Nesyri pensait avoir sanctionné la trop grande passivité de la défense espagnole (81e). Mais Iago Aspas a finalement vu son but égalisateur en toute fin match être validé par l’assistance vidéo alors qu’il avait été signalé hors-jeu dans un premier temps (90e+1).

Et cette fameuse assistance vidéo (VAR) restera comme un vrai cauchemar pour les Lions de l’Atlas, qui n’ont pas digéré la rencontre face au Portugal. Hervé Renard et ses hommes reprochent à l’arbitrage de ne pas avoir fait appel aux images après trois fautes litigieuses des Portugais.

« Le VAR, ce n’est pas pour les petites équipes », avait déjà affirmé Younès Belhanda. Ce soir, c’était au tour de Fayçal Fajr de mettre en cause ce système en abondant dans le sens de son coéquipier. « Je ne digère pas le VAR. C’est ma plus grande déception même si c’était une grande aventure. Mais c’est le foot. On est plus clément avec les grosses équipes », raconte le milieu de terrain de Getafe en Espagne.

Le capitaine Mehdi Benatia, lui, ne voulait plus polémiquer sur le sujet. « C’est une belle compétition, il faut la respecter même si notre pays ne l’a pas été », avance le joueur de la Juventus Turin non titulaire face à la Roja. « C’est frustrant. Mais l’Espagne a des grands champions. On leur souhaite le meilleur, même si on n’a pas été très juste avec nous », ajoute-t-il.

Mais comme le souligne Fayçal Fajr, le Maroc a pu compter durant tout ce Mondial sur ses supporters. « Ceux qui aiment le foot ont vu ce que c’était que le Maroc. Avant le Mondial, beaucoup de gens ne connaissaient pas cette sélection. Tous les joueurs rêvent d’avoir avec eux des gens qui les accompagnent. Certains ont privilégié l’équipe nationale plutôt que de partir en vacances en famille, d’autres ont fait des crédits. Je suis triste d’être éliminé et je suis triste aussi pour eux. Dans mon pays, le foot transmet de la joie », explique Fayçal Fajr, un ballon sous le bras pour l’offrir à son neveu au Maroc.

« On en avait parlé tous ensemble avant, c’était un match important pour nous et pour nos supporters », avoue Aziz Bouhaddouz, auteur malheureux du but contre son camp face à l’Iran.

« Maintenant on va se préparer pour faire mieux que le quart de finale de la dernière CAN au Gabon », note Romain Saiss.

L’Uruguay étrille la Russie



L’Uruguay s’est peut-être dégagé la route dans cette Coupe du monde 2018, en engrangeant un 3e succès en autant de rencontres. Sa victoire face à la Russie (3-0) ce lundi lui permet de terminer en tête de ce groupe A, et d’éviter une confrontation avec le gagnant du groupe B.

Sans se montrer excessivement brillante, la Céleste, dans son style ancestral, sans fioritures, mais avec discipline, efficacité et sérieux, n’a pas mis longtemps à éteindre l’euphorie russe née des deux premières journées. Après une grosse demi-heure de jeu, le break était fait et la « Sbornaya », réduite à 10, ne pouvait guère plus ambitionner grand-chose, sinon ne pas réduire en cendres la confiance accumulée jusqu’ici dans le tournoi.

L’Egypte s’incline

Cette « finale » pour la première place, la Russie l’abordait pourtant avec l’avantage de pouvoir se contenter d’un nul, en vertu de sa meilleure différence de buts. Un paramètre qui a peut-être poussé la Céleste à un brin plus d’audace dans son jeu. Présentée en 3-5-2, sans Gimenez, elle a un peu plus ouvert le jeu que face à l’Egypte (1-0) et l’Arabie saoudite (1-0), et sa supériorité technique sur la Russie a vite été flagrante. Pourtant, c’est encore sur un coup de pied arrêté qu’elle a débloqué la situation, un coup-franc direct de Suarez frappé côté gardien (1-0, 10e).

À cet instant, la Russie éprouvait déjà des difficultés pour concrétiser ses temps de jeu par des opportunités, se montrant dangereuse uniquement sur une tête du géant Dzyuba (17e). Insuffisant pour faire douter une équipe toujours aussi sûre de son assise défensive, et diablement efficace devant, à l’image du 2e but marqué contre son camp par Cheryshev sur un tir de Laxalt (2-0, 23e). Les affaires se sont encore compliquées avec l’exclusion de Smolnikov, pour deux cartons jaunes (35e). En infériorité numérique, technique et tactique, cette Russie n’avait pas les armes pour faire chanceler une formation uruguayenne passée en mode gestionnaire. Elle a même fini par capituler une nouvelle fois, sur un but plein de rage de Cavani, opportuniste sur un corner (3-0, 90e).

Malgré quelques salves et l’entrée de Smolov aux côtés de Dzyuba, la Sbornaya a dû se résoudre à déposer les armes devant cette équation complexe. Pas sûr que ce revers suffise à lui gâcher la joie d’être au rendez-vous des huitièmes de finale. Dans l’autre match de ce groupe, l’Égypte s’est inclinée au bout du temps additionnel contre l’Arabie saoudite (1-2) malgré un nouveau but de Mohamed Salah.