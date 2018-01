Mondial 2026: El Alamy au centre de la candidature du Maroc

Enfin, c’est Moulay Hafid El Alamy qui hérite de la présidence du comité de candidature du Maroc pour le Mondial 2026. Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Économie numérique est appelé à apporter tout le soutien nécessaire à la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et à la division spécifique créée au sein de la FRMF, conformément aux directives de la FIFA et à son cahier des charges et agira comme interlocuteur du gouvernement vis-à-vis de la FIFA. C’est d’ailleurs à ce titre qu’il est appelé à coordonner l’action des différents départements concernés.

Grand amateur des voitures sportives et mélomane accompli, le ministre qui a agi comme catalyseur du projet « accélération industrielle », basé sur le développement de secteurs « mondiaux ». Réussira-t-il à doper la candidature du Maroc pour le Mondial 2026, comme il a pu réussir avec plus ou moins de bonheur à donner plus de poids à la sous-traitance industrielle dans l’automobile et l’aéronautique notamment ? Tout est affaire de « dream team », de stratégie claire et de moyens à optimiser…